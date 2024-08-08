https://news.day.az/society/1680688.html Вниманию водителей
Вниманию водителей
С 06:00 10 августа до 09:00 12 августа, в связи с проведением ремонтных работ, движение автомобилей на пересечении проспекта 8 Ноября и улицы Хагани Рустамова в Баку будет полностью перекрыто.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.
Водителей просят отнестись с пониманием к проводимым работам и в указанный период использовать альтернативные маршруты в соответствии с указаниями движения.
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