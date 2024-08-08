Вниманию водителей

С 06:00 10 августа до 09:00 12 августа, в связи с проведением ремонтных работ, движение автомобилей на пересечении проспекта 8 Ноября и улицы Хагани Рустамова в Баку будет полностью перекрыто.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

Водителей просят отнестись с пониманием к проводимым работам и в указанный период использовать альтернативные маршруты в соответствии с указаниями движения.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!