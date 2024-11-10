https://news.day.az/society/1705666.html В Агстафе насмерть сбит пешеход В Агстафе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП зарегистрировано в селе Беюк-Кесик. Легковой автомобиль сбил Р.Мехтиева 1985 г. р. Пешеход скончался на месте от полученных тяжелых травм. По факту проводится расследование.
В Агстафе насмерть сбит пешеход
В Агстафе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП зарегистрировано в селе Беюк-Кесик.
Легковой автомобиль сбил Р.Мехтиева 1985 г. р.
Пешеход скончался на месте от полученных тяжелых травм.
По факту проводится расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре