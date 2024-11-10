В Агстафе насмерть сбит пешеход

В Агстафе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП зарегистрировано в селе Беюк-Кесик.

Легковой автомобиль сбил Р.Мехтиева 1985 г. р.

Пешеход скончался на месте от полученных тяжелых травм.

По факту проводится расследование.