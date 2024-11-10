https://news.day.az/society/1705667.html Смертельное ДТП в Хачмазе В Хачмазе автомобиль сбил пешехода, есть погибший и раненые. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на участке дороги Губа-Хачмаз у села Йeрrудж Хачмазского района. Легковой автомобиль марки "Опель" сбил жителя села Учкюн Хачмазского района Эльчина Хафизова. Пешеход погиб на месте происшествия.
Смертельное ДТП в Хачмазе
В Хачмазе автомобиль сбил пешехода, есть погибший и раненые.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на участке дороги Губа-Хачмаз у села Йeрrудж Хачмазского района.
Легковой автомобиль марки "Опель" сбил жителя села Учкюн Хачмазского района Эльчина Хафизова.
Пешеход погиб на месте происшествия. Находившиеся в автомобиле пассажиры-Муса Ибрагимов 1989 года рождения и Сабухи Гасанов 2006 года рождения получили травмы различной степени тяжести.
На место происшествия были привлечены сотрудники правоохранительных органов.
По данному факту проводится расследование.
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