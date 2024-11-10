Смертельное ДТП в Хачмазе

В Хачмазе автомобиль сбил пешехода, есть погибший и раненые.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на участке дороги Губа-Хачмаз у села Йeрrудж Хачмазского района.

Легковой автомобиль марки "Опель" сбил жителя села Учкюн Хачмазского района Эльчина Хафизова.

Пешеход погиб на месте происшествия. Находившиеся в автомобиле пассажиры-Муса Ибрагимов 1989 года рождения и Сабухи Гасанов 2006 года рождения получили травмы различной степени тяжести.

На место происшествия были привлечены сотрудники правоохранительных органов.

По данному факту проводится расследование.