В цепной аварии погиб ребенок

Главное управление государственной дорожной полиции МВД распространило информацию о ДТП со смертельным исходом в Хачмазском районе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, сегодня около 16:30 на участке автомобильной дороги Гяндоб-Ялама, проходящей через село Годекли, столкнулись три автомобиля - "MİTSUBİSHİ", управляемый жителем Хачмазского района Амирбековым Кямилем Рафик оглу, "FORD TRANSİT" (госномер 27-BJ-625), за рулем которого был Солтанов Фейруз Судеф оглу и автомобиль с государственным номером 77-SP-975.

В результате происшествия пассажир "FORD" - двухлетний мальчик Велиев Рамал Хикмет оглу скончался на месте, пассажир другого автомобиля Дамиров Фархад Агамурад оглу пострадал.

К месту происшествия были привлечены сотрудники дорожной полиции и надлежащих структур.

Проводится расследование.