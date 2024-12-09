https://news.day.az/society/1713785.html

Когда в Баку прекратится дождливая погода?

На 9 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове сохраняется дождливая погода. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, уровень осадков достиг 24 мм, что составляет 81% от месячной нормы. По данны службы, дожди прекратятся во второй половине дня 9 декабря.