https://news.day.az/society/1758037.html В Баку продлили арест тиктокеру по прозвищу "Рошка" Азербайджанский тиктокер Ровшан Сулейманов, известный в соцсетях под прозвищем "Рошка", останется под арестом еще как минимум два месяца. Как сообщает Day.Az, такое решение было принято в Насиминском районном суде под председательством судьи Гюнай Абдиновой.
В Баку продлили арест тиктокеру по прозвищу "Рошка"
Азербайджанский тиктокер Ровшан Сулейманов, известный в соцсетях под прозвищем "Рошка", останется под арестом еще как минимум два месяца.
Как сообщает Day.Az, такое решение было принято в Насиминском районном суде под председательством судьи Гюнай Абдиновой.
Напомним, что Сулейманов был задержан полицией и обвинен по статье 234.4.3 Уголовного кодекса Азербайджана - незаконное приобретение, хранение, транспортировка, пересылка или сбыт наркотических или психотропных веществ.
Следствие по делу продолжается, новые подробности пока не раскрываются.
Ранее сообщалось, что в Баку поймали лжеавтодилера.
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