В Баку продлили арест тиктокеру по прозвищу "Рошка"

Азербайджанский тиктокер Ровшан Сулейманов, известный в соцсетях под прозвищем "Рошка", останется под арестом еще как минимум два месяца.

Как сообщает Day.Az, такое решение было принято в Насиминском районном суде под председательством судьи Гюнай Абдиновой.

Напомним, что Сулейманов был задержан полицией и обвинен по статье 234.4.3 Уголовного кодекса Азербайджана - незаконное приобретение, хранение, транспортировка, пересылка или сбыт наркотических или психотропных веществ.

Следствие по делу продолжается, новые подробности пока не раскрываются.

Ранее сообщалось, что в Баку поймали лжеавтодилера.