https://news.day.az/society/1868287.html

В психиатрической больнице в Баку скончался пациент

В Республиканской психиатрической больнице №1 зафиксирован случай смерти. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, смерть пациента была зарегистрирована вчера около 09:00. Скончался 52-летний житель Баку Асиф Гияс оглу Гурбанов, проходивший лечение в больнице с диагнозом "шизофрения". Причина его смерти пока неизвестна.