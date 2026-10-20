https://news.day.az/society/1868287.html В психиатрической больнице в Баку скончался пациент В Республиканской психиатрической больнице №1 зафиксирован случай смерти. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, смерть пациента была зарегистрирована вчера около 09:00. Скончался 52-летний житель Баку Асиф Гияс оглу Гурбанов, проходивший лечение в больнице с диагнозом "шизофрения". Причина его смерти пока неизвестна.
В психиатрической больнице в Баку скончался пациент
В Республиканской психиатрической больнице №1 зафиксирован случай смерти.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, смерть пациента была зарегистрирована вчера около 09:00.
Скончался 52-летний житель Баку Асиф Гияс оглу Гурбанов, проходивший лечение в больнице с диагнозом "шизофрения".
Причина его смерти пока неизвестна.
По факту проводится расследование.
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