Эти лица в Азербайджане смогут обучаться в профшколах за счет государства
В Азербайджане ряд лиц, поступивших на платные специальности школ профобразования, сможет обучаться за счет госбюджета.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос отражен в законопроекте "О профессиональном образовании".
В соответствии с законопроектом, оплата за обучение группы лиц, нуждающихся в социальной защите, в порядке, установленном законодательством, будет производиться за счет средств госбюджета в период платного обучения в государственных учебных заведениях в сфере профобразования.
К этой группе относятся дети, потерявшие родителей, или лишенные родительской опеки; инвалиды I, II и III групп; ставшие инвалидами в ходе конфликтов и члены семей шехидов; не достигшие 20 лет и имеющие родителей I группы инвалидности, а также лица, месячный доход которых ниже прожиточного минимума.
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