Кличко может вернуться на ринг

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко в скором времени может вернуться на боксерский ринг, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации TalkSPORT, бой между обладателем титулов WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа и Джарреллом Миллером, запланированный на 13 апреля на стадионе "Уэмбли", скорее всего не состоится, потому что британский боксер выступит в США. Заменой этого поединка может стать противостояние с участием украинского боксера.

"Владимир Кличко возвращается, он снова собирается драться. И я слышал, что его имя связывают с "большим британским тяжеловесом". Это не Фьюри, и это не Джошуа. И я слышал, что это может быть поединок, который мы увидим 13 апреля на "Уэмбли"", - заявил британский журналист Стив Банс.

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