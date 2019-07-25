Определились победители и призеры соревнований по дзюдо XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля в весовой категории до 57 и до 63 килограммов среди женщин.

Турецкая дзюдоистка Озлем Йылдыз, победив в финале весовой категории до 57 килограммов россиянку Ксению Галицкую, завоевала золотую медаль, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

Наша соотечественница Айтадж Гардашханлы, выступающая в этой весовой категории, уступила в борьбе за бронзовую медаль немке Самире Бок. Другую "бронзу" завоевала голландка Алексе Вагемакер, победив представительницу Румынии Флорентину Иванеску.

В весовой категории 63 кг сильнее всех оказалась дзюдоистка из Голландии Йоанне Ван Лишут. Серебряная медаль досталась хорватке Катарине Кристов. Бронзовые медали завоевали украинка Юлия Курченко и испанка Лаура Вазкес Фернандес.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля на 12 спортивных объектах.

В фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Для победителей подготовлены 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые. Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена. На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

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