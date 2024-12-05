"Мы пытаемся защитить свой титул"

Главный тренер баскетбольного клуба "Сабах" Римас Куртинайтис прокомментировал подготовку своей команды к центральному матчу V тура чемпионата Азербайджана, в котором "Сабах" встретится с "Нахчываном".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Куртинайтис отметил, что команда подошла к игре с полной ответственностью и была готова к серьёзному сопернику, каким является "Нахчыван".

Он подчеркнул, что все травмированные игроки восстановились, и команда будет в полном составе, что дает дополнительные шансы на успех. Куртинайтис также отметил, что "Сабах" настроен на защиту титула чемпиона, и только победа будет удовлетворительной.

Тренер "Сабаха" добавил, что подготовка к матчам чемпионата Азербайджана проходит на высоком уровне, сопоставимом с подготовкой к еврокубковым играм. Куртинайтис акцентировал внимание на сильных сторонах соперников в атаке и защите, что диктует необходимость адаптации стратегии игры.

Кроме того, литовский специалист отметил повышение уровня чемпионата Азербайджана в этом сезоне, объяснив это изменением лимита на количество местных игроков. С уменьшением количества местных баскетболистов в командах, профессионализм и качество игры значительно возросли, что делает чемпионат ещё более интересным и зрелищным.

Матч между "Нахчываном" и "Сабахом" начнется в 19:00, и тренер надеется на увлекательную и напряженную игру.