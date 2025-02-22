Определились даты азербайджанского полуфинала Кубка ЕКВ

Определились даты полуфинала Кубка ЕКВ с участием волейболисток сборной Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, главной интригой полуфинальной стадии будет встреча между венгерским "Вашашем", где играет Айшан Абдулазимова, и румынской "Альбой", за которую выступают Елизавета Рубан и Алена Харченко.

Первый матч состоится четвертого марта в Будапеште, а ответный - 11 марта в Румынии.

Отметим, что в четвертьфинале "Вашаш" обыграл польскую "Радомку", а "Альба" выбила из борьбы португальский "Порту".