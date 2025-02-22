https://news.day.az/sport/1732128.html Определились даты азербайджанского полуфинала Кубка ЕКВ Определились даты полуфинала Кубка ЕКВ с участием волейболисток сборной Азербайджана. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, главной интригой полуфинальной стадии будет встреча между венгерским "Вашашем", где играет Айшан Абдулазимова, и румынской "Альбой", за которую выступают Елизавета Рубан и Алена Харченко.
Определились даты азербайджанского полуфинала Кубка ЕКВ
Определились даты полуфинала Кубка ЕКВ с участием волейболисток сборной Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, главной интригой полуфинальной стадии будет встреча между венгерским "Вашашем", где играет Айшан Абдулазимова, и румынской "Альбой", за которую выступают Елизавета Рубан и Алена Харченко.
Первый матч состоится четвертого марта в Будапеште, а ответный - 11 марта в Румынии.
Отметим, что в четвертьфинале "Вашаш" обыграл польскую "Радомку", а "Альба" выбила из борьбы португальский "Порту".
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