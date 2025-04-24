В баре на курорте Европы с туристов начали брать деньги за кубики льда

Туристка из Великобритании, отдыхавшая на курорте в Европе, возмутилась тем, что в одном из баров с туристов начали брать дополнительную плату за кубики льда в напитках. Об этом она сообщила в соцсетях, на ее публикацию обратило внимание издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Путешественница Вив Прупс рассказала, что отдыхала на курорте Коста-дель-Соль в Испании и зашла в заведение Havana за холодным кофе. Когда путешественница увидела чек, она пришла в ярость. "Заказала ледяной кофе в пляжном баре Havana, и с меня взяли деньги за кофе и еще за два кубика льда. Это нормально?" - написала она.

Прусс уточнила, что напиток стоил 4,5 евро, а за лед с нее взяли еще 50 центов. "Всегда ли лед оплачивается дополнительно? По-моему, это немного мелочно!" - возмутилась британка.

Пользователи сети поддержали женщину и также удивились позициям в чеке. "Это смешно. Я бы туда больше не пошел", "Это просто жалко, а потом они удивляются, почему люди уходят и больше не возвращаются", - писали комментаторы.

При этом бар Havana объяснил местному изданию, что плата за лед связана с дополнительными расходами на дорогостоящий ледогенератор.