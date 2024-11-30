Найден способ хранить немыслимые объемы данных в алмазах

Исследователи из Китайского университета науки и технологий разработали технологию записи данных в структуру алмаза, которая обеспечивает сверхплотное хранение информации.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на научно-популярный журнал New Scientist, метод позволяет сохранять на миллионы лет до 1,85 Тб информации в 1 см³ кристалла, передает Day.Az.

Ученые использовали сверхбыстрые лазерные импульсы для создания крошечных вакансий в кристаллической решетке алмаза. Облучая кристаллы специальными лазерами, исследователи удаляют часть атомов углерода, формируя микроскопические пустоты. Эти вакансии служат основой для кодирования и хранения информации, причем плотность и яркость этих пустот определяют записанные данные.

Для демонстрации возможностей технологии ученые закодировали серию исторических фотографий Эдварда Мейбриджа, добившись впечатляющей точности извлечения данных на уровне 99 процентов. Метод позволяет не только сохранять огромные объемы информации, но и гарантирует ее целостность на протяжении чрезвычайно длительного времени.

В перспективе метод можно использовать для долгосрочного архивирования критически важной информации. Несмотря на революционность подхода, технология далека от коммерческого применения. Высокая стоимость специализированного оборудования, включая сверхбыстрые лазеры и высокоточные флуоресцентные камеры, делают ее применение пока слишком дорогим. Однако исследователи ожидают, что в будущем технология станет более доступной.