Обнаружен новый вид древней рептилии

Ученые Музея естественной истории, Национальных музеев Шотландии, Университета Абердина и Кембриджского университета обнаружили новый вид древней рептилии, названный Threordatoth chasmatos.

Как передает Day.Az, исследование опубликовано в журнале Papers in Palaeontology.

Threordatoth chasmatos относится к группе проколофонид - мелких ящероподобных рептилий, обитавших с конца пермского до триасового периода. Эти рептилии отличались уникальными чертами, такими как костяные шипы на голове и возможная броня на теле. Новооткрытый вид выделяется необычными зубами с тремя острием, что отражено в его названии, которое переводится как "трехконечные зубы" на древнеанглийском языке.

Для изучения окаменелостей применялся тщательный метод обработки, включающий использование слабой кислоты для удаления каменных отложений и последующее компьютерное томографирование. Этот подход позволил исследователям подробно изучить анатомические особенности костей, включая их уникальное строение и предполагаемую функциональность.

Было установлено, что челюсти Threordatoth chasmatos не сращены, а соединены связками, что обеспечивало гибкость и амортизацию при жевании. Ученые также отметили сокращение количества зубов до четырех с каждой стороны челюсти, что является рекордным показателем для проколофонид позднего триаса. При этом каждый зуб имел три острия, позволяя перерабатывать жесткую растительную пищу.

Дальнейший анализ зубной эмали показал ее значительную толщину, что подтверждает гипотезу о специализации вида на растительном питании. Это соответствует общей тенденции эволюции проколофонид, которые в течение триасового периода переходили к более узкой пищевой специализации.