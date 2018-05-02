В Иерусалиме неизвестный попытался наехать на полицейских
Неизвестный попытался совершить наезд на сотрудников полиции у Национальной штаб-квартиры израильской полиции в Иерусалиме, никто не пострадал, водитель задержан, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Некоторое время назад была совершена попытка наезда на полицейских на перекрестке у Национальной штаб-квартиры израильской полиции (в Иерусалиме). Пострадавших нет", - сообщается в Twitter израильской полиции.
По данным правоохранительных органов, "транспортное средство направилось в сторону полицейских, которые стояли на автобусной остановке". "Автомобиль никого не задел и скрылся с места происшествия. Ведутся поиски водителя", - говорится в публикации.
Позже в полиции сообщили о задержании водителя и пассажира транспортного средства. Правоохранительные органы ведут расследование инцидента.
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