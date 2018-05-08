Мэр Иерусалима планирует назвать площадь в честь Трампа
Мэр Иерусалима Нир Баркат принял решение назвать площадь рядом с будущим посольством США в Иерусалиме в честь американского президента Дональда Трампа, говорится в заявлении мэрии города, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Баркат установил в городе первый дорожный указатель с надписью "Посольство США" за неделю до переезда дипломатической миссии из Тель-Авива.
Согласно заявлению, год назад комитет по выбору названий, возглавляемый майором Яэлем Энтеббе и городским советом, объявил о намерении переименовать площадь, находящуюся напротив нового посольства США и на пересечении улиц Дэвида Флоссера и Кфара-Эциона.
Как сообщается в заявлении, муниципалитет планирует торжественное открытие площади с новым названием в течение следующих нескольких месяцев в присутствии представителей правительства США после того, как посольство переедет в Иерусалим.
Отмечается, что место будет названо "Площадью США в честь президента Дональда Трампа".
Американское посольство переезжает в Иерусалим по решению Трампа, который в декабре прошлого года признал город столицей Израиля.
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