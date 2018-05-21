В США пума растерзала велосипедиста
В американском штате Вашингтон пума, обособленную популяцию которой США объявила вымершей, напала на двоих велосипедистов, загнав их в ловушку.
Об этом сообщает Komo News со ссылкой на местную полицию, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Инцидент произошел в лесу неподалеку от Сиэтла. Велосипедисты столкнулись с животным во время утренней разминки на отдаленной дороге. Сперва пума напала на одного из них, затем бросилась за вторым, который в это время попытался скрыться от животного.
Первый пострадавший после нападения сел на велосипед и проехал еще несколько миль, чтобы позвонить в службу спасения, но не успел сообщить, что с ним произошло. Спасателям пришлось устанавливать местонахождение звонившего самостоятельно. Спустя некоторое время, они нашли мужчину в тяжелом состоянии и отправили в больницу.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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