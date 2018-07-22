В Альпах открылся музей Джеймса Бонда

Пейзажи, на фоне которые разворачиваются события в "Спектре" - последнем фильме о приключениях Джеймса Бонда, - стали дополнительной рекламой для и так уже известного зимнего курорта Зельден. Однако практичные австрийцы решили, что неплохо будет, если агент 007 и дальше поработает на раскрутку региона. Так появилась идея музея шпионской саги. 12 июля новая достопримечательность Зельдена под названием 007 Elements открылась для посетителей. Сами авторы проекта не называют комплекс музеем - предпочитают слово киноинсталляция. "Мы рассказываем историю Бондианы в целом. С применением самых впечатляющих способов", - говорит креативный директор 007 Elements Нил Кэллоу, он же - арт-директор "Спектра" и еще трех фильмов об агенте 007. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.



Предыстория бункера на альпийской вершине

В конце 2015 г. состоялась премьера очередного фильма киноэпопеи о похождениях британского суперагента.

Как всегда, съемки проходили в нескольких местах земного шара. Для съемок "Спектра" были выбраны пара мест в Тироле - самом гористом регионе Австрии. Кое-что снималось в горной деревушке Обертиллиах в Восточном Тироле, но львиную долю альпийских похождений Бонда отсняли на популярном горнолыжном курорте Зельден.

Он расположен на склонах хребтов и ледниках, над долиной Оцталь неподалеку от Инсбрука. Декорациями для "Спектра" выступили объекты местной инфраструктуры, в обычной жизни исправно служащие тысячам любителей горных лыж. Среди них и "Гайслахкогльбан" - одна из самых больших и современных канатных дорог, автотрасса, ведущая к леднику на высоту около 3 тыс. м, самому высокогорному автомобильному тоннелю в Европе.

Футуристического облика клинике, где противник Бонда строит зловещие планы, "сыграл" высокогорный ресторан ice Q: эффектный стеклянный куб эксперты считают одним из наиболее эффектных сооружений во всех Альпах.

Но вернемся к 007 Elements, специально для экспозиции которого создали необычное сооружение.

В скальном массиве рядом с верхней станцией канатной дороги "Гайслахкогльбан" вырубили просторную пустоту. Все конструкции, выступающие из-под скалы, сделаны из монолитного бетона.

Благодаря минималистическому дизайну выходящих на склоны бетонных элементов сооружение почти незаметно в окружающем ландшафте. Внутренний же объем буквально нафарширован современной мультимедийной техникой.

Строительные работы велись довольно долго. Ведь сооружение находится на высоте 3 тыс. метров, трудностей хватает. Кроме того, в лыжный сезон (а он в Зельдене тянется до мая) строительство приходилось останавливать.



10 залов в недрах: что ждет визитеров

Площадь расположенной в недрах горы Гайслахкогль экспозиции довольно внушительна - около 1300 кв. м. Просторные помещения расположены в двух уровнях, из некоторых прорублены панорамные окна с видами на Альпы. Также есть просторная терраса с не менее эффектным видом на маленькое озерцо в форме сердца, расположенное чуть ниже по склону.

Все мелькавшие в "Спектре" объекты создатели экспозиции превратили как бы в преддверие 007 Elements. Вход в музей представляет собой протяженный тоннель, начало которого находится буквально сразу за знаменитым рестораном ice Q.

А он сам расположен буквально в двух шагах от верхней станции канатной дороги, поэтому гостям не придется сбивать ноги по каменным россыпям летом или скользить по снегу зимой.

Обзор начинается из гостевого холла, где режиссер Сэм Мендес с огромных экранов рассказывает историю Бондианы - от "Доктора Ноу" до "Спектра".

Следующий зал - настоящий мультимедийный театр, где на посетителей обрушиваются образы и сцены из фильмов самых разных лет. Нужно заметить, что большая часть экспозиции построена так, чтобы передать общий стиль и дух приключений Джеймса Бонда, а если кому-то интересны конкретные детали, информацию можно найти чуть позже.

В последующих залах можно вспомнить о техническом оснащении агента 007 и даже попробовать ощутить, каково это - пользоваться всеми этими хитрыми часами-бомбами, ручками-пистолетами и т. д. Оснащение музея позволяет такие эксперименты.