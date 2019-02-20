Опасный инцидент произошел на матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (NHL) между Tampa Bay Lightning и Columbus Blue Jackets (5:1). Игра проходила 18 февраля в городе Колумбус в американском штате Огайо, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Комментатор Пьер Макгуайр едва не получил удар шайбой по голове. Спортивный снаряд, выпущенный во время игры, пролетел всего в нескольких сантиметрах от лица Пьера.

Стоит отметить, что комментатор, сидя на скамейке запасных, нарушил требования безопасности, поскольку на нем не было защитного снаряжения. К счастью для Макгуайра, игровой снаряд не задел его, иначе исход мог быть печальным. Шайба пролетела дальше и разбила камеру оператору.

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