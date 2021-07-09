За последние сутки в Грузии коронавирусом заразились 1108 человек

За последние сутки в Грузии зарегистрировано 1108 случаев заражения коронавирусом нового типа (COVID-19), 7 человек погибли.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщается на специальном интернет-сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.

Таким образом, число заразившихся коронавирусом в соседней стране достигло 374 836 человек, число умерших - 5 421 человек. Выздоровели 357 804 человека.