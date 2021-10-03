На выборах мэра Тбилиси лидирует Каладзе

На выборах мэра Тбилиси лидирует кандидат правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе, однако, скорее всего, победить в первом же туре ему не удастся. Таковы данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии после обработки бюллетеней с 41,61% участков в столице, передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.

Предварительные результаты муниципальных выборов ЦИК представил спустя 11 часов после закрытия избирательных участков. Согласно им, Каладзе набирает 45,5% голосов, а его основной конкурент, председатель крупнейшей оппозиционной партии страны "Единое национальное движение" Ника Мелия - 34,13%. Экс-премьер Георгий Гахария, баллотирующийся на пост мэра Тбилиси от своей партии "За Грузию", по предварительным данным, набирает 8,97%.

Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов после подсчета данных со всех участков, в столице будет назначен второй тур выборов с участием двух основных кандидатов.