https://news.day.az/world/1551036.html В Антарктиде обнаружили пугающее гигантское лицо - ВИДЕО
В Антарктиде обнаружили пугающее гигантское лицо - ВИДЕО
Неожиданная находка была сделана в снегах Антарктиды. На снимках со спутника самого холодного континента ученые неожиданно обнаружили огромное лицо размером в 10 футбольных полей.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, каким образом на Адмиралтейских горах возникло огромное лицо с не самым добрым выражением - загадка.
Возможно, портрет нарисовала сама природа. Порывы ветра могли так причудливо замести сугробы. Но у поклонников теории внеземного разума могут быть и другие объяснения.
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