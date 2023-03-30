В Антарктиде обнаружили пугающее гигантское лицо

Неожиданная находка была сделана в снегах Антарктиды. На снимках со спутника самого холодного континента ученые неожиданно обнаружили огромное лицо размером в 10 футбольных полей.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, каким образом на Адмиралтейских горах возникло огромное лицо с не самым добрым выражением - загадка.

Возможно, портрет нарисовала сама природа. Порывы ветра могли так причудливо замести сугробы. Но у поклонников теории внеземного разума могут быть и другие объяснения.