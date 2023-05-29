Представители США встретились с талибами

В Баграме состоялась неформальная встреча между муллой Якубом и армией США. Источники в афганской столице сообщают, что на прошлой неделе в Кабул прибыли представители командования CENTCOM армии США для встречи с министром обороны талибов муллой Якубом.

Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, встреча, которая прошла на авиабазе Баграм под Кабулом, совпала с конфликтом между режимом талибов и Тегераном.

Эти источники говорят: "Есть основания полагать, что эта эскалация отношений между талибами и Ираном была одной из тем, обсуждавшихся армией США с муллой Якубом и группой командиров талибов".

Ранее мы писали о возможном достижении соглашения между Ираном и талибами.