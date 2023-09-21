Столтенберг заявил, что НАТО останется региональным альянсом

Североатлантический альянс останется региональным блоком, не намерен расширяться глобально, за пределы европейского континента. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая в Совете по международным отношениям в США.

"НАТО останется региональным альянсом, только европейские страны могут присоединиться. НАТО не будет глобальным альянсом по применению статьи 5 (принцип коллективной обороны - прим. ТАСС)", - сказал он.