https://news.day.az/world/1711575.html В Польше начались учения НАТО у границ России В Польше начались учения НАТО TUMAK-24, проходящие в 70 километрах от границы с Россией. Об этом сообщает польское агентство PAP, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. По данным агентства, учения проводятся на полигоне Ожиш в Варминьско-Мазурском воеводстве.
В Польше начались учения НАТО у границ России
В Польше начались учения НАТО TUMAK-24, проходящие в 70 километрах от границы с Россией. Об этом сообщает польское агентство PAP, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По данным агентства, учения проводятся на полигоне Ожиш в Варминьско-Мазурском воеводстве. Участие в них принимают более двух с половиной тысяч польских военных, а также военнослужащих подразделений Североатлантического альянса.
Кроме того, в маневрах задействованы 850 единиц боевой техники. Одной из главных тренировочных задач стала танковая переправа через озеро Кемпно. По данным агентства, учения TUMAK-24 продлятся до 2 декабря.
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