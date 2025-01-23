В США обозначили новые задачи для НАСА

Среди новых задач НАСА, которые можно обозначить с приходом к власти администрации президента США Дональда Трампа, - обеспечение лидерства страны в коммерческой космонавтике. Об этом в колонке для издания SpaceNews пишет бывший заместитель помощника главы НАСА по технологиям, политике и стратегии Дэвид Стейтц, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его мнению, американскому космическому агентству следует преодолеть одну из своих самых старых проблем - бюрократическую инертность. Эксперт уверен, что следует "управлять бюрократией, а не позволять ей управлять". Практическое приложение этой идеи Стейтц видит в грамотном управлении, которое бы позволило не раздуваться бюджетам и не сдвигаться графикам вправо.

Другая задача, которая может стоять перед НАСА, заключается в отказе от неэффективных программ, даже если их реализация зашла слишком далеко, требует сокращения персонала и обошлась в крупные суммы.

Еще одна проблема, которая стоит перед агентством, заключается в необходимости приверженности долгосрочной космической политике, не ограниченной четырехлетним политическим циклом, что позволит осуществить планы по полетам на Луну и Марс.