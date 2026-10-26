https://news.day.az/world/1869790.html

Курьер на скутере въехал в люксовый бутик Chanel в Китае - ВИДЕО

В Китае мужчина на скутере заехал в люксовый бутик, чтобы успеть купить сумку Chanel. Видео инцидента появилось в Telegram-канал "АВТО БАТЯ", передает Day.Az. По данным источника, мужчина забыл о дне рождения девушки и так торопился с подарком, что заехал прямо в магазин. Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал.