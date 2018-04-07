В Иерусалиме усилены меры безопасности - ПРИЧИНА

В Старом городе Иерусалима в субботу, 7 апреля, полиция и погранслужба будут обеспечивать безопасность участников мероприятий, связанных с церемонией схождения Благодатного огня, сообщает Newsru.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, по традиции, церемония будет проходить в Храме Гроба Господня, который в этот день посетят десятки тысяч христианских паломников.

Схождение Благодатного огня ожидается около 14:00 по местному времени.

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