В Иерусалиме усилены меры безопасности - ПРИЧИНА
7 апреля 2018 12:54 189
В Старом городе Иерусалима в субботу, 7 апреля, полиция и погранслужба будут обеспечивать безопасность участников мероприятий, связанных с церемонией схождения Благодатного огня, сообщает Newsru.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, по традиции, церемония будет проходить в Храме Гроба Господня, который в этот день посетят десятки тысяч христианских паломников.
Схождение Благодатного огня ожидается около 14:00 по местному времени.
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