Chery обновила кроссовер Tiggo 8

Chery в Китае начала продажи двух версий кроссовера Tiggo 8 - Tiggo 8L Changhong Edition и Tiggo 8 Plus Chengfeng Edition, сообщает Autohome, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

У автомобиля решетка радиатора привычной шестиугольной формы и скрытые дверные ручки. В салоне - двухцветная отделка из перфорированной кожи и два экрана для комбинации приборов и медиасистемы. В комплектацию входит аудиосистема Sony с объемным звучанием. Tiggo 8 L доступен на китайском рынке в пятиместной и семиместной версиях. Под капотом - турбомотор 2.0 на 254 л.с. в паре с 8-ступенчатым "автоматом". Стоимость - от 121,9 тыс. юаней.

Кроссовер Tiggo 8 Plus Chengfeng Edition стоит в Китае от 147,7 тыс. юаней. Автомобиль отличается матричной решеткой радиатора. Он получил скрытые дверные ручки и многоспицевые колесные диски, придающие автомобилю спортивный вид.