https://news.day.az/azerinews/1848896.html Odessa yaxınlığında vurulan gəminin kapitanının cənazəsi Azərbaycana yola salınıb - XİN Odessa yaxınlığında vurulan gəminin kapitanının cənazəsi Azərbaycana yola salınıb. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən Day.Az-a məlumat verilib.

Odessa yaxınlığında vurulan gəminin kapitanının cənazəsi Azərbaycana yola salınıb - XİN

Azərbaycanca, 18 июля 2026 19:24 (UTC +04:00) 349
Odessa yaxınlığında vurulan gəminin kapitanının cənazəsi Azərbaycana yola salınıb

Odessa yaxınlığında vurulan gəminin kapitanının cənazəsi Azərbaycana yola salınıb.

Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən Day.Az-a məlumat verilib.

"Azərbaycan Respublikasının Ukraynadakı səfirliyi tərəfindən görülmüş müvafiq konsulluq tədbirləri və əlaqələndirmə işləri nəticəsində 17 iyul tarixində "Atlas Bey" gəmisinin kapitanı Səməd Nəsrullayevin cənazəsi ölkəmizə yola salınıb. Həlak olan gəmi kapitanının ailəsinə və yaxınlarına bir daha dərin hüznlə başsağlığı veririk. Allah rəhmət eləsin!", - məlumatda deyilir.

Qeyd edək ki, iyulun 14-də Ukraynanın Odessa sahilləri yaxınlığında Türkiyənin Okean Maritime şirkətinə məxsus "Atlas Bey" adlı mülki ticarət gəmisi dron hücumuna məruz qalıb. Gəminin ekipaj üzvlərindən 11-i Azərbaycan vətəndaşı olub.

Mülki ticarət gəmisinin heyətindəki 10 nəfər Azərbaycan vətəndaşı Moldovaya keçməklə Türkiyə üzərindən Azərbaycana yola salınıb, gəmi kapitanı Səməd Nəsrullayevin nəşi tapılıb.

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