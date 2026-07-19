https://news.day.az/azerinews/1849022.html Türkiyədə ağır qəza: 19 yaralı Türkiyənin Diyarbəkir şəhərinin Bağlar rayonunda tələbələri daşıyan avtobusla minik avtomobili toqquşub. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə mətbuatı məlumat yayıb. Məlumata görə, qəza nəticəsində 17 tələbə və daha 2 nəfər xəsarət alıb. Hadisə yerinə təcili yardım, polis və jandarm əməkdaşları göndərilib.
Türkiyədə ağır qəza: 19 yaralı
Türkiyənin Diyarbəkir şəhərinin Bağlar rayonunda tələbələri daşıyan avtobusla minik avtomobili toqquşub.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə mətbuatı məlumat yayıb.
Məlumata görə, qəza nəticəsində 17 tələbə və daha 2 nəfər xəsarət alıb.
Hadisə yerinə təcili yardım, polis və jandarm əməkdaşları göndərilib. Yaralılar təcili yardımla şəhərdəki xəstəxanalara aparılıb.
Qəza ilə bağlı araşdırma aparılır.
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