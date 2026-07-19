https://news.day.az/azerinews/1849022.html Türkiyədə ağır qəza: 19 yaralı Türkiyənin Diyarbəkir şəhərinin Bağlar rayonunda tələbələri daşıyan avtobusla minik avtomobili toqquşub. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə mətbuatı məlumat yayıb. Məlumata görə, qəza nəticəsində 17 tələbə və daha 2 nəfər xəsarət alıb. Hadisə yerinə təcili yardım, polis və jandarm əməkdaşları göndərilib.

Türkiyədə ağır qəza: 19 yaralı

Azərbaycanca, 19 июля 2026 19:25 (UTC +04:00) 310
Türkiyədə ağır qəza: 19 yaralı

Türkiyənin Diyarbəkir şəhərinin Bağlar rayonunda tələbələri daşıyan avtobusla minik avtomobili toqquşub.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə mətbuatı məlumat yayıb.

Məlumata görə, qəza nəticəsində 17 tələbə və daha 2 nəfər xəsarət alıb.

Hadisə yerinə təcili yardım, polis və jandarm əməkdaşları göndərilib. Yaralılar təcili yardımla şəhərdəki xəstəxanalara aparılıb.

Qəza ilə bağlı araşdırma aparılır.

Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#QƏZA
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

В Баку началась церемония открытия чемпионата мира и фестиваля по футболу среди юношей до 15 лет 19:45 (UTC+04), Спорт 219
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева наблюдают за церемонией открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15 19:27 (UTC+04), Официальная хроника 550
ЕС восемь лет не может остановить перевод часов 19:17 (UTC+04), Это интересно 305
Воспитанник "Карабаха" из Германии хочет вернуться в сборную Азербайджана 19:00 (UTC+04), Спорт 327
Türkiyənin Mardin vilayətində ağır yol qəzası: 6 nəfər ölüb 18:51 (UTC+04), Azərbaycanca 345
Продолжается второй день Фестиваля оливок в Баку - ФОТО 18:49 (UTC+04), Общество 394
Канцлер Германии признал наличие проблем в экономике ФРГ 18:40 (UTC+04), В мире 364
"Испанская симфония" азербайджанского виртуоза прозвучала в Польше - ФОТО - ВИДЕО 18:29 (UTC+04), Культура 366
Джанни Инфантино поблагодарил Азербайджан 18:15 (UTC+04), Спорт 3 704
Türkiyənin Zəfər Partiyası Azərbaycana qarşı aparılan kampaniyadan narazıdır - Müşavir - FOTO 18:02 (UTC+04), Azərbaycanca 416
Афинский манифест Рубио: Запад на историческом перепутье 18:00 (UTC+04), В мире 4 426
Два учебных самолета столкнулись на Филиппинах - ВИДЕО 17:49 (UTC+04), В мире 477
Azərbaycanda istehsal olunan 71 dərman - SİYAHI 17:45 (UTC+04), Azərbaycanca 427
В Армении задержали оппозиционного кандидата в мэры 17:41 (UTC+04), В мире 425
ФИФА объявила, где бесплатно смотреть все матчи чемпионата мира в Баку 17:36 (UTC+04), Спорт 427
Во Франции полиция применила слезоточивый газ для разгона протеста 17:25 (UTC+04), В мире 403
Азербайджанская палитра в сердце Парижа - ФОТО 17:13 (UTC+04), Культура 447
Авиакомпании стали активнее зарабатывать на богачах 17:01 (UTC+04), Туризм 437
Gəncədə 49 yaşlı kişi bıçaqlandı 16:58 (UTC+04), Azərbaycanca 456
Найдена незаметная причина сбоев компьютера 16:46 (UTC+04), Наука и технологии 435
Ermənilər Azərbaycanla sərhəddə qanunsuz ağac kəsir 16:35 (UTC+04), Azərbaycanca 500
В азербайджано-индийских отношениях открываются широкие возможности для сотрудничества - Азер Гараев 16:32 (UTC+04), Политика 576
Bakıda hamı bu qətldən danışır - görüntülər yayıldı - VİDEO 16:26 (UTC+04), Azərbaycanca 604
Во Франции вспыхнули новые протесты - ВИДЕО 16:25 (UTC+04), В мире 485
Спектаклем "Хуршидбану Натаван" почтена память Ильяса Эфендиева - ФОТО 16:12 (UTC+04), Культура 453
Армянские сепаратисты получили очередной пинок – на этот раз от Европы 16:00 (UTC+04), Политика 7 878
Azərbaycanı Avropaya birləşdirəcək layihəyə 22 milyard avro tələb olunur 15:46 (UTC+04), Azərbaycanca 510
В еще одной европейской стране начались протесты - ВИДЕО 15:43 (UTC+04), В мире 588
Многоэтажка сложилась за секунды посреди оживленной улицы - ВИДЕО 15:29 (UTC+04), В мире 632
Köməksiz qalan 7 aylıq körpə xilas olunub - VİDEO 15:16 (UTC+04), Azərbaycanca 556
Первая сенсация и первый разгром: ЧМ U-15 в Баку начался с поражения Аргентины 15:12 (UTC+04), Спорт 537
Bəzi pensiya alanları hansı dəyişikliklər gözləyir? 15:06 (UTC+04), Azərbaycanca 576
Этим медработникам положены надбавки до 50% к зарплате 14:59 (UTC+04), Общество 535
В Гяндже пройдет концерт в честь Победы в 44-дневной Отечественной войне 14:44 (UTC+04), Культура 477
Azərbaycan yanacağı Ermənistanda qiymətləri 20–30 faiz azaldıb - Səfir 14:38 (UTC+04), Azərbaycanca 560
В Китае нашли необычное существо без глаз 14:29 (UTC+04), Это интересно 521
Avtobuslar gecikir, sərnişinlər əziyyət çəkir: Bəs səbəb nədir? - VİDEO 14:18 (UTC+04), Azərbaycanca 539
Тайфун "Чампи" добрался до юго-запада Японии - ВИДЕО 14:15 (UTC+04), В мире 554
Bu yolda gizlənən təhlükə avtomobillərə ziyan vurur - VİDEO 14:04 (UTC+04), Azərbaycanca 564
А вы, месье, как не тужитесь, лишь в провокаторы годитесь 14:00 (UTC+04), Политика 6 357
Qubadlının dirçəlişi Dövlət Proqramının mühüm hissəsidir - Kamaləddin Qafarov 13:45 (UTC+04), Azərbaycanca 551
Завтра в Баку и районах пойдет дождь - ПРОГНОЗ 13:39 (UTC+04), Общество 629
В Баку стартовал второй день Фестиваля оливок - ФОТО 13:30 (UTC+04), Общество 6 252
Xəzərdə kütləvi balıq tələfatı - Azərbaycana təhlükə gözlənilir? 13:26 (UTC+04), Azərbaycanca 557
Появятся ли станции метро в Хырдалане и Масазыре? 13:18 (UTC+04), Общество 720
В Баку построят новое здание для одного из телеканалов - ВИДЕО 13:12 (UTC+04), Общество 559
В Австрии пресечена провокация армянских реваншистов 13:00 (UTC+04), Политика 5 707
В Баку задержали сына депутата в связи с массовой дракой 12:58 (UTC+04), Общество 659
Xaricdə təhsil alan azərbaycanlılar bu qərardan xəbərdar olmalıdır 12:57 (UTC+04), Azərbaycanca 590
Германия планирует закупить тысячи ракет большой дальности 12:48 (UTC+04), В мире 600
Новая волна беспорядков во Франции будет мощнее предыдущей - ВИДЕО 12:35 (UTC+04), В мире 605
Bu il Həcc ziyarətində bahalaşma qaçılmazdır - QMİ 12:31 (UTC+04), Azərbaycanca 544
Роналду установил рекорд по доходам среди действующих спортсменов 12:22 (UTC+04), Спорт 525
Азербайджан осудил нападение на церковь в Иордании 12:10 (UTC+04), Политика 656
Что хранит Музей истории таможни Азербайджана: от плетей XIX века до ковров карабахской школы - Репортаж - ФОТО - ВИДЕО 12:06 (UTC+04), Общество 512
OpenAI изменила подход к обучению ИИ 11:59 (UTC+04), Наука и технологии 630
Полмиллиона человек на улицах - что показал бунт во Франции? - АНАЛИЗ от Baku Network 11:45 (UTC+04), В мире 6 326
В Баку произошла массовая драка 11:37 (UTC+04), Общество 682
Власти Кубы пообещали жесткий ответ США 11:30 (UTC+04), В мире 779
Дорожная полиция обратилась к водителям 11:16 (UTC+04), Общество 516
В мире стартовал необычный чемпионат по бегу на тренажерах - ВИДЕО 11:05 (UTC+04), Спорт 782
Azərbaycanda ötən gün 50 şübhəli saxlanılıb 11:00 (UTC+04), Azərbaycanca 584
Китайская компания намерена развивать морскую ветроэнергетику в Азербайджане 10:52 (UTC+04), Экономика 629
Азербайджан подтвердил приверженность укреплению международной безопасности 10:40 (UTC+04), Политика 608
Bəzi ərazilərə qar yağıb, dolu düşüb 10:35 (UTC+04), Azərbaycanca 587
Азербайджанская нефть выросла в цене 10:32 (UTC+04), Экономика 898
Предупреждение для водителей - 24 октября... 10:26 (UTC+04), Общество 602
Раскрыт главный недостаток дешевых ноутбуков 10:20 (UTC+04), Наука и технологии 520
Yol polisi əlverişsiz hava şəraiti ilə bağlı sürücülərə müraciət edib 10:11 (UTC+04), Azərbaycanca 574
В Загатале задержали грабителя квартир - ВИДЕО 10:09 (UTC+04), Общество 520
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 10:02 (UTC+04), Туризм
Лазурный берег строгого режима - армянские преступники станут почетными гражданами Ниццы? 10:00 (UTC+04), Политика 7 240
Главы МИД четырех стран призвали восстановить судоходство в Ормузе 09:43 (UTC+04), В мире 652
В Баку стартует чемпионат мира FIFA U-15 09:36 (UTC+04), Спорт 7 358
Человека впервые заразили вирусом, созданным ИИ 09:33 (UTC+04), Это интересно 579
Трамп заявил о возможности новой военной операции против Ирана 09:25 (UTC+04), В мире 7 010
В Загатале прошли сильный ливень и град - ВИДЕО 09:21 (UTC+04), Общество 897
Bu gün Ümumdünya Poliomielitlə Mübarizə Günüdür 09:19 (UTC+04), Azərbaycanca 584
Назван вероятный кандидат на роль переговорщика с Россией 09:14 (UTC+04), В мире 679
Azərbaycanda bu məkanda əcnəbilərin sayı yerlilərdən 11 dəfə çoxdur 09:03 (UTC+04), Azərbaycanca 657
Азербайджанский боец UFC выступит в необычной роли в Нью-Йорке 09:00 (UTC+04), Спорт 952
В Баку закрыли известное кафе - ВИДЕО 08:38 (UTC+04), Общество 800
КСИР заявил о подрыве двух нефтяных судов мине в Ормузском проливе 08:21 (UTC+04), В мире 1 112
Конституционный тупик Армении - реваншисты мешают Пашиняну закрепить мир - АКТУАЛЬНО от Лейлы Таривердиевой 08:00 (UTC+04), Политика 5 745
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 07:31 (UTC+04), Общество
Месси назвал кульминационный момент своей карьеры 06:26 (UTC+04), Спорт 1 338
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 05:15 (UTC+04), Общество
Как страны мира переходили к цветному ТВ - ВИДЕО 04:24 (UTC+04), Это интересно 614
В США планируют клонировать собак - Причина 03:31 (UTC+04), В мире 831
В Японии набирают популярность свадебные фотосессии на фоне взрывов - ВИДЕО 02:18 (UTC+04), Это интересно 728
Гороскоп на 24 октября - Новые возможности и вызовы! 01:20 (UTC+04), Это интересно 844
В ООН рассказали о жертвах мин в Азербайджане 01:10 (UTC+04), Политика 1 056
В ОАЭ закрывают пляжи из-за разлива нефти с морского танкера - ВИДЕО 00:39 (UTC+04), В мире 884
Азербайджанский таэквондист завоевал "серебро" в Катаре 00:18 (UTC+04), Спорт 2 127
Хроника Победы (24.10.2020): Президент Ильхам Алиев дал интервью французской газете "Фигаро" - ФОТО - ВИДЕО 00:02 (UTC+04), Официальная хроника 790
Хроника Победы (24.10.2020): Азербайджанская армия гонит противника по всему фронту - ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 994
Британия призвала граждан запастись водой и продуктами на три дня 23 октября 23:43 (UTC+04), В мире 966
Команда Шахрияра Мамедьярова выиграла клубный Кубок Европы по шахматам 23 октября 23:21 (UTC+04), Спорт 728
Пентагон опубликовал седьмую часть архивных документов об НЛО 23 октября 23:05 (UTC+04), В мире 2 342
В Баку снова наступило лето: Соприкоснись с природой, изобрази её великолепие! 23 октября 22:53 (UTC+04), Культура 708
Уроки азербайджанской дипломатии: национальные интересы выше чужих ожиданий - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 23 октября 22:40 (UTC+04), Политика 6 300
США предупредили о возможных протестах в Италии 23 октября 22:30 (UTC+04), В мире 892
Очередная трагедия с судном в Черном море: азербайджанцам пора сделать выводы 23 октября 22:20 (UTC+04), Политика 4 702
США оштрафовали Air France и KLM 23 октября 22:06 (UTC+04), В мире 2 476
Франция и Британия впервые отработали сценарий ядерного удара 23 октября 21:55 (UTC+04), В мире 879
Азербайджан получил председательство в Тюркском инвестиционном фонде 23 октября 21:45 (UTC+04), Экономика 893
За это можно получить штраф в 100 манатов 23 октября 21:41 (UTC+04), Общество 2 205
Развитие Азербайджана - пример для Лаоса - Тонглун Сисулит в интервью Михаилу Гусману - ВИДЕО 23 октября 21:30 (UTC+04), Политика 5 876
В Газахе загорелся грузовик - ВИДЕО 23 октября 21:18 (UTC+04), Общество 2 381
В США указали на уязвимость экономики Китая 23 октября 21:16 (UTC+04), В мире 912
В Азербайджане утвердили новые правила поддержки экспорта 23 октября 21:09 (UTC+04), Экономика 901
Бахчели с азербайджанским послом на фоне кампании против Баку в Анкаре - ВИДЕО 23 октября 21:05 (UTC+04), Политика 5 680
Сотни дзюдоистов в Азербайджане сдали экзамен на пояса - ФОТО 23 октября 21:00 (UTC+04), Спорт 671
В США обеспокоились влиянием Маска на национальную безопасность 23 октября 20:43 (UTC+04), В мире 946
Türk İnvestisiya Fondunun Rəhbərlər Şurasına sədrlik Azərbaycana həvalə olunub - FOTO 23 октября 20:43 (UTC+04), Azərbaycanca 909
Срок ареста Роберта Кочаряна продлили 23 октября 20:34 (UTC+04), В мире 2 858
Азербайджанская музыка в Анголе - ФОТО 23 октября 20:30 (UTC+04), Культура 2 470
В Баку стартовал фестиваль оливок - три дня гастрономических открытий, национальных традиций и концертов - ФОТО 23 октября 20:22 (UTC+04), Общество 6 045
Ученые оценили число жертв экстремальной жары в Европе 23 октября 20:15 (UTC+04), Это интересно 2 527
Qazaxda TIR yanıb 23 октября 20:10 (UTC+04), Azərbaycanca 954
В Баку предотвратили захват тротуара - ФОТО 23 октября 20:08 (UTC+04), Общество 1 028
Люксембург впервые в истории сыграет на чемпионате мира - и произойдет это в Баку 23 октября 20:00 (UTC+04), Спорт 789
Корсика устала от диктата Парижа - ОБЗОР 23 октября 19:45 (UTC+04), В мире 6 757
Баку и Исламабад обсудили развитие партнерства в области права - ФОТО 23 октября 19:31 (UTC+04), Политика 1 020
Румыния запросила у НАТО усиление ПВО 23 октября 19:18 (UTC+04), В мире 956
У самого дорогого iPhone нашли недостатки 23 октября 19:05 (UTC+04), Наука и технологии 747
Азербайджанцев спасли с атакованного судна у берегов Румынии - ПОДРОБНОСТИ 23 октября 18:57 (UTC+04), Политика 6 060
Скандал с пожертвованиями для Газы в Турции 23 октября 18:53 (UTC+04), В мире 3 043
Азербайджан впервые примет Кубок мира по снежному поло 23 октября 18:49 (UTC+04), Спорт 2 666
Американские партии установили рекорд по расходам на предвыборную рекламу 23 октября 18:45 (UTC+04), В мире 913
В АзАСУ прошли обсуждения в рамках проекта «Baku Network» - ФОТО - ВИДЕО 23 октября 18:36 (UTC+04), Политика 6 293
Азербайджан принял участие в мероприятиях ко Дню ООН в Ашхабаде - ФОТО 23 октября 18:29 (UTC+04), Политика 927
4 rayonda ağackəsənlər təbiətə 40 min manat ziyan vurub 23 октября 18:29 (UTC+04), Azərbaycanca 871
Названы дата и повестка очередного заседания Милли Меджлиса 23 октября 18:20 (UTC+04), Политика 891
Молния ударила в самолет во время полета - ВИДЕО 23 октября 18:13 (UTC+04), В мире 3 088
Счетная палата выявила завышение расходов на дорожные работы 23 октября 18:06 (UTC+04), Экономика 962
Внесена ясность в вопрос возвращения Фелипе Сантоса в "Габалу" 23 октября 18:00 (UTC+04), Спорт 652
Азербайджан расширяет налоговые льготы для сферы технологий и инноваций 23 октября 17:49 (UTC+04), Экономика 2 946
В Эквадоре подтопило столицу - ВИДЕО 23 октября 17:37 (UTC+04), В мире 933
Турция-Азербайджан: звонок в Баку разрядил ситуацию, но вопросы остаются 23 октября 17:30 (UTC+04), Политика 7 285
DİM-dən buraxılış və qəbul imtahanları ilə bağlı QƏRAR 23 октября 17:21 (UTC+04), Azərbaycanca 888
Ковер-портрет «Физули» стал новым украшением Национального музея искусств Азербайджана - ФОТО 23 октября 17:17 (UTC+04), Культура 2 914
Азербайджан и Индия обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки - ФОТО 23 октября 17:06 (UTC+04), Политика 943
Bakıda səkini zəbt edən qanunsuz konstruksiya söküldü - FOTO 23 октября 17:04 (UTC+04), Azərbaycanca 970
В Азербайджане изменят систему финансирования аграрного сектора 23 октября 17:00 (UTC+04), Экономика 940
Франция направит 70 тысяч полицейских на охрану протестов 23 октября 16:46 (UTC+04), В мире 925
Урсула фон дер Ляйен осудила атаку на судно с азербайджанцами на борту в Черном море 23 октября 16:33 (UTC+04), Политика 3 231
Масштабная акция студентов и преподавателей в Вене - ВИДЕО 23 октября 16:29 (UTC+04), В мире 961
Утверждено Соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью между Азербайджаном и Кыргызстаном 23 октября 16:25 (UTC+04), Официальная хроника 706
Подписан договор об участии Азербайджана в выставке «ЭКСПО 2030 Эр-Рияд» - ФОТО 23 октября 16:23 (UTC+04), Политика 7 418
Дело Али Керимли направлено в суд 23 октября 16:17 (UTC+04), Общество 2 996
Velosiped sürən azyaşlıların diqqətinə: DYP-dən ciddi xəbərdarlıq 23 октября 16:12 (UTC+04), Azərbaycanca 912
Тяжелое ДТП в Сальяне, есть погибший и пострадавшие 23 октября 16:10 (UTC+04), Общество 632
В Греции ограничат доступ детей к соцсетям 23 октября 16:03 (UTC+04), В мире 917
Volvo массово уволит сотрудников 23 октября 15:51 (UTC+04), Автоновости 1 054
Bakda 3 məşhur restoran fəaliyyətini dayandırdı 23 октября 15:49 (UTC+04), Azərbaycanca 1 004
Между увлечением и большим спортом: как развивается скалолазание в Азербайджане – РЕПОРТАЖ 23 октября 15:43 (UTC+04), Спорт 630
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях размещены кадры встречи главы государства с главой МИД Индии - ВИДЕО 23 октября 15:29 (UTC+04), Официальная хроника 9 320
Азербайджан и Узбекистан обменялись опытом в финансовой сфере - ФОТО 23 октября 15:20 (UTC+04), Экономика 3 312
В Азербайджане изменят сроки пребывания некоторых военнослужащих в звании лейтенанта 23 октября 15:07 (UTC+04), Общество 2 628
Рамиль Гасымов представил концерт в честь 100-летия видного композитора Рамиза Мустафаева - ФОТО 23 октября 15:00 (UTC+04), Культура 608
Evlərdə qazla işləyən istilik sistemləri ləğv ediləcək? - Yeni plan - VİDEO 23 октября 14:56 (UTC+04), Azərbaycanca 1 056
Казахстан планирует расширить поставки нефти через Азербайджан 23 октября 14:52 (UTC+04), Экономика 986
В Азербайджане ужесточат наказание за финансирование терроризма 23 октября 14:47 (UTC+04), Общество 722
Стрельба в Париже: есть погибший и раненые - ВИДЕО 23 октября 14:44 (UTC+04), В мире 3 511
В Черном море затонуло судно с гражданами Азербайджана на борту: есть погибший и пропавшие - ВИДЕО 23 октября 14:40 (UTC+04), Общество 5 873
В Азербайджане подготовлен новый законопроект в агросфере 23 октября 14:23 (UTC+04), Экономика 989
Президент Ильхам Алиев поздравил народного художника Фархада Халилова 23 октября 14:20 (UTC+04), Официальная хроника 621
CINEMO из 46 стран - в Баку наградили авторов лучших фильмов, снятых на мобильный телефон - ФОТО 23 октября 14:17 (UTC+04), Культура 628
Индия поблагодарила Азербайджан 23 октября 14:01 (UTC+04), Политика 5 562
Глава МИД Индии заявил об интересе компаний к энергосектору Азербайджана 23 октября 13:54 (UTC+04), Политика 1 001
Азербайджанский национальный музей искусств представил свой опыт на международной конференции в Беларуси - ФОТО 23 октября 13:45 (UTC+04), Культура 772
Азербайджан и Индия обсудили нормализацию армяно-азербайджанского конфликта 23 октября 13:41 (UTC+04), Политика 1 032
В Азербайджане введут новый порядок закупок для госпредприятий 23 октября 13:39 (UTC+04), Экономика 1 047
В последние годы между Азербайджаном и Индией существовали разногласия - Джейхун Байрамов 23 октября 13:36 (UTC+04), Политика 1 046
Полиция Дубая пополнила автопарк китайским внедорожником 23 октября 13:35 (UTC+04), Автоновости 658
В Турции произошел взрыв на шахте, есть погибшие - ВИДЕО 23 октября 13:32 (UTC+04), В мире 3 802
Кайса Оллонгрен и Эльчин Амирбеков обсудили отношения ЕС и Азербайджана 23 октября 13:24 (UTC+04), Политика 3 674
Хафиз Исмаилбейли вновь назначен аудитором Счетной палаты 23 октября 13:18 (UTC+04), Общество 682
В Азербайджане подготовили новые правила для офицеров 23 октября 13:05 (UTC+04), Общество 796
Команды Новой Каледонии и Французской Полинезии примут участие в FIFA U-15 в Баку - ФОТО 23 октября 12:58 (UTC+04), Спорт 667
Азербайджан сохранил 24-е место в рейтинге УЕФА 23 октября 12:50 (UTC+04), Спорт 667
Ибада Гусейнова задержали в Грузии? 23 октября 12:45 (UTC+04), Общество 2 940
Президент Ильхам Алиев вручил Фархаду Халилову орден «Истиглал» - ФОТО - ВИДЕО 23 октября 12:44 (UTC+04), Официальная хроника 8 169
Народный художник Азербайджана Фархад Халилов награжден орденом «Истиглал» 23 октября 12:36 (UTC+04), Официальная хроника 685
Завтра в Баку и районах пойдет дождь - ПРОГНОЗ 23 октября 12:34 (UTC+04), Общество 1 795
В Баку появится новая станция метро 23 октября 12:25 (UTC+04), Общество 10 935
Глава ИВ Ярдымлинского района представлен коллективу 23 октября 12:22 (UTC+04), Общество 633
Дорожная полиция обратилась к пешеходам 23 октября 12:20 (UTC+04), Общество 682
Телеканал Xəzər показал документальный фильм, посвященный генералу Арифу Гейдарову - ВИДЕО 23 октября 12:16 (UTC+04), Политика 8 751
В метро готовят запуск новых путей - ПОДРОБНОСТИ 23 октября 12:14 (UTC+04), Общество 835
Фестиваль в Индии: сотни пострадавших в результате ритуала - ВИДЕО 23 октября 12:06 (UTC+04), В мире 1 120
Билл Гейтс призвал готовиться к 20 годам хаоса из-за ИИ 23 октября 11:53 (UTC+04), Наука и технологии 675
Müasir Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlər tarixini öyrənənlər üçün dəyərli əsər 23 октября 11:50 (UTC+04), Azərbaycanca 1 024
Азербайджанский боец готовится к дебюту в UFC 23 октября 11:38 (UTC+04), Спорт 682
Проходит очередное пленарное заседание Милли Меджлиса 23 октября 11:31 (UTC+04), Общество 609
Стрельба на Западном берегу Иордана: есть пострадавшие 23 октября 11:28 (UTC+04), В мире 3 807
Хорошая новость для миллионов жителей Азербайджана 23 октября 11:21 (UTC+04), Общество 8 026
На этой станции бакинского метро завершилась реконструкция - ФОТО 23 октября 11:19 (UTC+04), Общество 3 634
Цена на азербайджанскую нефть приблизилась к $122 23 октября 11:16 (UTC+04), Экономика 4 151
Еще новости