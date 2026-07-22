https://news.day.az/azerinews/1849600.html Bakıda "Changan" bordüra çırpılıb - FOTO Bakıda qəza baş verib. Day.Az-ın məlumatına görə, hadisə paytaxtın 8 Noyabr prospektində baş verib. Belə ki, idarəetməni itirən "Changan" markalı avtomobil bardürə dəyərək dayanıb. Hadisə yerindən fotoları təqdim edirik:
Bakıda "Changan" bordüra çırpılıb - FOTO
Bakıda qəza baş verib.
Day.Az-ın məlumatına görə, hadisə paytaxtın 8 Noyabr prospektində baş verib.
Belə ki, idarəetməni itirən "Changan" markalı avtomobil bardürə dəyərək dayanıb.
Hadisə yerindən fotoları təqdim edirik:
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