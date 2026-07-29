https://news.day.az/azerinews/1850796.html Bakıda avtobus yük avtomobilinə çırpıldı - VİDEO Bu gün səhər saatlarında Xəzər rayonu Buzovna qəsəbəsi ərazisində marşrut avtobusu ilə yük avtomobili toqquşub. Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, 107 saylı xətt üzrə hərəkət edən iritutumlu avtobus eyni istiqamətdə olan yük maşınına arxadan çırpılıb. Nəticədə avtobusa ciddi zərər dəyib.

Bakıda avtobus yük avtomobilinə çırpıldı - VİDEO

Azərbaycanca, 29 июля 2026 10:50 (UTC +04:00) 408
Bakıda avtobus yük avtomobilinə çırpıldı

Bu gün səhər saatlarında Xəzər rayonu Buzovna qəsəbəsi ərazisində marşrut avtobusu ilə yük avtomobili toqquşub.

Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, 107 saylı xətt üzrə hərəkət edən iritutumlu avtobus eyni istiqamətdə olan yük maşınına arxadan çırpılıb.

Nəticədə avtobusa ciddi zərər dəyib. Hadisə vaxtı avtobusda sərnişin olmadığı bildirilir.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

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