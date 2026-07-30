https://news.day.az/azerinews/1851057.html Pakistanda terror hücumu – 9 ölü, 30-a yaxın yaralı Pakistanın şimal-qərbində yerləşən Xeybər-Paxtunxva əyalətində terrorçuların silahlı hücumu nəticəsində azı 9 polis əməkdaşı həlak olub, daha 28 nəfər yaralanıb. Day.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, bu barədə "Dawn" qəzeti yerli hakimiyyət orqanlarına istinadən məlumat yayıb.
Pakistanda terror hücumu – 9 ölü, 30-a yaxın yaralı
Pakistanın şimal-qərbində yerləşən Xeybər-Paxtunxva əyalətində terrorçuların silahlı hücumu nəticəsində azı 9 polis əməkdaşı həlak olub, daha 28 nəfər yaralanıb.
Day.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, bu barədə "Dawn" qəzeti yerli hakimiyyət orqanlarına istinadən məlumat yayıb.
Bölgənin polis baş inspektoru Zülfiqar Həmid bildirib ki, ölkədə qadağan olunmuş "Fitnə əl-Xəvaric" qruplaşmasının silahlıları Hanqu dairəsində təhlükəsizlik qüvvələrinin blokpostuna silahlı hücum ediblər.
Onun sözlərinə görə, polisin cavab əməliyyatı nəticəsində 15 terrorçu zərərsizləşdirilib.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре