https://news.day.az/azerinews/1868157.html Portuqaliyalı baş məşqçi “Milan”ın tarixinə düşüb Portuqaliyalı baş məşqçi Ruben Amorim İtaliyanın "Milan" klubunda ilk oyunlarından etibarən uğurlu nəticələrlə diqqət çəkib. AZƏRTAC xəbər verir ki, Milan təmsilçisi mütəxəssisin rəhbərliyi altında A Seriyasında keçirdiyi ilk 7 matçda məğlub olmayıb.
Portuqaliyalı baş məşqçi “Milan”ın tarixinə düşüb
Portuqaliyalı baş məşqçi Ruben Amorim İtaliyanın "Milan" klubunda ilk oyunlarından etibarən uğurlu nəticələrlə diqqət çəkib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, Milan təmsilçisi mütəxəssisin rəhbərliyi altında A Seriyasında keçirdiyi ilk 7 matçda məğlub olmayıb. Bununla da Amorim "Milan"ın 1963-cü ildən bəri ilk yeddi liqa oyununda məğlub olmayan üçüncü baş məşqçisi olub.
Qeyd edək ki, daha əvvəl 1955-ci ildə Ektor Puriçelli üç qələbə və dörd heç-heçə, 1963-cü ildə isə Luis Karnilya dörd qələbə və üç heç-heçə ilə bu göstəriciyə nail olub. Amorim də ilk yeddi oyunda dörd qələbə qazanıb, üç dəfə heç-heçə edib.
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