Qışda nə bişirək? – Evdəki ərzaqlarla 6 sadə resept
Soyuq havalarda isti, doyumlu və büdcəyə uyğun yeməklərə üstünlük verilir. Kartof, yerkökü, soğan, mərci, lobya və digər gündəlik ərzaqlarla qısa müddətdə müxtəlif yeməklər hazırlamaq mümkündür.
Day.Az xəbər verir ki, qış menyusu üçün qırmızı mərci şorbası, kartof-yumurta qızartması, toyuqlu tərəvəz yeməyi, sobada tərəvəz, lobya yeməyi və tərəvəzli şorba yaxşı seçimlərdir. Bu yeməklərdən bəziləri 20-30 dəqiqəyə, digərləri isə 45 dəqiqəyədək müddətdə hazır olur.
Yeməklərin həm qidalı, həm də qənaətcil olması üçün mövsümi tərəvəzlərdən istifadə etmək, həftəlik menyu planlaşdırmaq və yumurta, toyuq, mərci kimi zülal mənbələrini qidalanmaya daxil etmək tövsiyə olunur. Bişmiş yeməkləri isə vaxtında soyuducuya yerləşdirmək vacibdir.
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