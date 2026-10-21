https://news.day.az/azerinews/1868626.html Qeysəriyyə əməliyyatı zamanı uşaq öldü Yevlaxda qeysəriyyə əməliyyatı zamanı uşaq ölüb. Day.Az unikal-a istinadən xəbər verir ki, Yevlax rayonu rayon mərkəzi xəstəxanasında Səmədabad kənd sakini 1996-cı il təvəllüdlü Çimnaz Elçin qızı Paşayevanın uşağı qeysəriyyə əməliyyatı zamanı ölüb. Araşdırmalar rayon prokurorluğu tərəfindən aparılır.
Qeysəriyyə əməliyyatı zamanı uşaq öldü
Yevlaxda qeysəriyyə əməliyyatı zamanı uşaq ölüb.
Day.Az unikal-a istinadən xəbər verir ki, Yevlax rayonu rayon mərkəzi xəstəxanasında Səmədabad kənd sakini 1996-cı il təvəllüdlü Çimnaz Elçin qızı Paşayevanın uşağı qeysəriyyə əməliyyatı zamanı ölüb.
Araşdırmalar rayon prokurorluğu tərəfindən aparılır.
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