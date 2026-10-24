Qəhvə və meyvələr qocalma prosesinə təsir edə bilər
İspaniyalı alimlərin araşdırmasına görə, qəhvə və meyvələrdə olan polifenollarla zəngin qidalanma telomerlərin qısalması riskinin azalması ilə əlaqəli ola bilər. Tədqiqatın nəticələri "Clinical Nutrition" jurnalında dərc olunub.
Day.Az-ın məlumatına görə, alimlər 55 yaşdan yuxarı 1 665 nəfərin məlumatlarını təhlil ediblər. Nəticələr göstərib ki, ən çox polifenol qəbul edən şəxslərdə telomerlərin qısalması riski bu maddələri ən az qəbul edənlərlə müqayisədə 49% aşağı olub. Qəhvə və meyvə istehlakı ilə bağlı bu əlaqə yalnız 64 yaşdan kiçik iştirakçılarda müşahidə edilib.
Tədqiqatçılar bildiriblər ki, polifenollar antioksidant və iltihabəleyhinə xüsusiyyətləri sayəsində hüceyrələri qorumağa kömək edə bilər. Bununla belə, araşdırma yalnız statistik əlaqəni ortaya qoyub və qəhvə ilə meyvələrin qocalmanı birbaşa ləngitdiyini sübut etməyib.
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