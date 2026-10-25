https://news.day.az/azerinews/1869584.html Sumqayıtda kəmər partlayıb, evləri su basıb - VİDEO Sumqayıtda su kəməri partlayıb, küçəni, evlərin həyətlərini su basıb. Day.Az xəbər verir ki, sakinlər deyiblər ki, bəzi fərdi yaşayış evlərinin zirzəmiləri ilə yanaşı, otaqlarına da su dolub. Aidiyyəti qurumların qəza-bərpa briqadaları hadisə yerinə cəlb olunub. Ətraflı "Xəzər Xəbər"in videomaterialında:
Sumqayıtda kəmər partlayıb, evləri su basıb - VİDEO
Sumqayıtda su kəməri partlayıb, küçəni, evlərin həyətlərini su basıb.
Day.Az xəbər verir ki, sakinlər deyiblər ki, bəzi fərdi yaşayış evlərinin zirzəmiləri ilə yanaşı, otaqlarına da su dolub.
Aidiyyəti qurumların qəza-bərpa briqadaları hadisə yerinə cəlb olunub.
Ətraflı "Xəzər Xəbər"in videomaterialında:
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