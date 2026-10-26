https://news.day.az/azerinews/1869752.html Sabah bu rayonun mərkəzində qaz kəsiləcək Sabah Saatlı şəhərində qaz təchizatı dayandırılacaq. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Azəriqaz" İstehsalat Birliyindən bildirilib. Məlumata görə, payız-qış mövsümünə hazırlıq işləri ilə əlaqədar sabah saat 10:00-dan işlər yekunlaşanadək Saatlı şəhər mərkəzinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.
Sabah bu rayonun mərkəzində qaz kəsiləcək
Sabah Saatlı şəhərində qaz təchizatı dayandırılacaq.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Azəriqaz" İstehsalat Birliyindən bildirilib.
Məlumata görə, payız-qış mövsümünə hazırlıq işləri ilə əlaqədar sabah saat 10:00-dan işlər yekunlaşanadək Saatlı şəhər mərkəzinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре