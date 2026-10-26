https://news.day.az/azerinews/1869752.html Sabah bu rayonun mərkəzində qaz kəsiləcək Sabah Saatlı şəhərində qaz təchizatı dayandırılacaq. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Azəriqaz" İstehsalat Birliyindən bildirilib. Məlumata görə, payız-qış mövsümünə hazırlıq işləri ilə əlaqədar sabah saat 10:00-dan işlər yekunlaşanadək Saatlı şəhər mərkəzinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.

Sabah bu rayonun mərkəzində qaz kəsiləcək

Azərbaycanca, 26 октября 2026 17:40 (UTC +04:00) 187
Sabah bu rayonun mərkəzində qaz kəsiləcək

Sabah Saatlı şəhərində qaz təchizatı dayandırılacaq.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Azəriqaz" İstehsalat Birliyindən bildirilib.

Məlumata görə, payız-qış mövsümünə hazırlıq işləri ilə əlaqədar sabah saat 10:00-dan işlər yekunlaşanadək Saatlı şəhər mərkəzinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.

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