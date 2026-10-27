https://news.day.az/azerinews/1869937.html Hamamı partlayan kişi xəsarət aldı Qazaxda 36 yaşlı kişi yanıq xəsarətləri alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Day.Az xəbər verir ki, 1990-cı il təvəllüdlü M.Məmmədov hər iki əlinin yanığı diaqnozu ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Onun vəziyyətinin orta ağır olduğu bildirilir. Məlumata görə, hadisə kişinin yaşadığı evin hamamında su qızdırıcısını yandırarkən baş verib.
Hamamı partlayan kişi xəsarət aldı
Qazaxda 36 yaşlı kişi yanıq xəsarətləri alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib.
Day.Az xəbər verir ki, 1990-cı il təvəllüdlü M.Məmmədov hər iki əlinin yanığı diaqnozu ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Onun vəziyyətinin orta ağır olduğu bildirilir.
Məlumata görə, hadisə kişinin yaşadığı evin hamamında su qızdırıcısını yandırarkən baş verib. Bu zaman partlayış olub.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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