https://news.day.az/azerinews/1869937.html Hamamı partlayan kişi xəsarət aldı Qazaxda 36 yaşlı kişi yanıq xəsarətləri alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Day.Az xəbər verir ki, 1990-cı il təvəllüdlü M.Məmmədov hər iki əlinin yanığı diaqnozu ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Onun vəziyyətinin orta ağır olduğu bildirilir. Məlumata görə, hadisə kişinin yaşadığı evin hamamında su qızdırıcısını yandırarkən baş verib.

Hamamı partlayan kişi xəsarət aldı

Azərbaycanca, 27 октября 2026 12:21 (UTC +04:00) 120
Hamamı partlayan kişi xəsarət aldı

Qazaxda 36 yaşlı kişi yanıq xəsarətləri alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib.

Day.Az xəbər verir ki, 1990-cı il təvəllüdlü M.Məmmədov hər iki əlinin yanığı diaqnozu ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Onun vəziyyətinin orta ağır olduğu bildirilir.

Məlumata görə, hadisə kişinin yaşadığı evin hamamında su qızdırıcısını yandırarkən baş verib. Bu zaman partlayış olub.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

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ЕИБ о финансировании проекта "зеленого" энергокоридора с участием Азербайджана 26 октября 10:48 (UTC+04), Экономика 1 021
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