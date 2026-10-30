https://news.day.az/azerinews/1870731.html Yarımqoşquya çırpılan maşının sürücüsü ölüb Bakının Sabunçu qəsəbəsində ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, hadisə oktyabrın 28-də saat 21 radələrində baş verib.
Yarımqoşquya çırpılan maşının sürücüsü ölüb
Bakının Sabunçu qəsəbəsində ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, hadisə oktyabrın 28-də saat 21 radələrində baş verib.
Belə ki, Bahəddin Nəcəfzadənin idarə etdiyi "Lada Granta" markalı avtomobil Heydər Əliyev prospektində, "Koroğlu" metrostansiyası istiqamətində hərəkətdə olarkən eyni istiqamətdə hərəkət edən, Şamo Seyidovun idarə etdiyi "MAN" markalı yük avtomobilinin yarımqoşqusuna çırpılıb.
Qəza nəticəsində sürücü B.Nəcəfzadə Neyrocərrahiyyə Klinikasına aparılıb. O, oktyabrın 29-da orada vəfat edib.
Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi üzrə istintaq aparılır.
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