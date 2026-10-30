https://news.day.az/azerinews/1870819.html Qonşu ölkədə siçan xəstəliyi yayıldı Rusiyada siçan qızdırması epidemiyası qeydə alınıb. Day.Az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, ölkə üzrə 1512 nəfərdə yoluxma aşkarlanıb. Xəstəlik xüsusilə Nijni Novqorod və Saratov vilayətlərində, eləcə də Tatarıstan, Başqırdıstan və Udmurtiyada yayılıb.
Qonşu ölkədə siçan xəstəliyi yayıldı
Rusiyada siçan qızdırması epidemiyası qeydə alınıb.
Day.Az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, ölkə üzrə 1512 nəfərdə yoluxma aşkarlanıb.
Xəstəlik xüsusilə Nijni Novqorod və Saratov vilayətlərində, eləcə də Tatarıstan, Başqırdıstan və Udmurtiyada yayılıb.
Həkimlərin sözlərinə görə, yoluxma halları payız aylarında gəmiricilərin insanların yaşayış məntəqələrinə yaxınlaşması ilə artır. Virus siçanların ifrazatı ilə çirklənmiş tozun nəfəsə alınması və ya birbaşa təmas nəticəsində insana keçə bilər.
Xəstəliyin əsas əlamətləri yüksək hərarət, baş, əzələ, bel və qarın ağrıları, həmçinin üz və bədənin yuxarı hissəsində qızartıdır.
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