Tramp administrasiyası "Green Card" lotereyasını yenidən dayandırıb
ABŞ-də 2027-ci il üçün "Green Card" lotereyası yenidən təxirə salınıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Vısa-Guru" portalı məlumat yayıb.
Bu yaxınlarda məhkəmə ABŞ administrasiyanın üzərinə noyabrın 1-dən müraciətlərin qəbuluna başlamaq öhdəliyi qoysa da, Tramp administrasiyası qərardan apellyasiya şikayəti verərək onun icrasının dayandırılmasına nail olub.
Lotereya 2025-ci ildən milli təhlükəsizlik məsələsi əsas gətirilərək dayandırılıb. Yeni tarixlər hələ açıqlanmayıb.
"Green Card" nədir?
"Green Card" (yaşıl kart) ABŞ-də daimi sakin statusunu təsdiq edən sənəddir. Onun sahibləri:
ABŞ-də məhdudiyyətsiz yaşamaq və işləmək;
sosial güzəştlərdən yararlanmaq;
gələcəkdə ABŞ vətəndaşlığı almaq üçün müraciət etmək hüququ əldə edirlər.
"Diversity Visa" lotereyası hər il keçirilir. ABŞ-yə immiqrasiya səviyyəsi nisbətən aşağı olan ölkələrin, o cümlədən Qazaxıstanın vətəndaşları lotereyada iştirak edə bilərlər.
Qeyd edək ki, DV-2026 lotereyasının nəticələrinin müəyyənləşdirilməsi prosesi artıq başa çatıb. Növbəti - DV-2027 lotereyasının keçirilmə tarixləri isə hələ məlum deyil.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре