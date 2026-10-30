https://news.day.az/azerinews/1870883.html Qəzaya düşən maşın səkiyə çıxdı - VİDEO Bu gün paytaxtın Nəsimi rayonu ərazisində - Səməd Vurğun və Süleyman Rəhimov küçələrinin kəsişməsində yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib. Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, yol hərəkəti qaydalarının pozulması nəticəsində "Hyundai" və "BYD" markalı 2 nəqliyyat vasitəsi toqquşub.
Qəzaya düşən maşın səkiyə çıxdı - VİDEO
Bu gün paytaxtın Nəsimi rayonu ərazisində - Səməd Vurğun və Süleyman Rəhimov küçələrinin kəsişməsində yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, yol hərəkəti qaydalarının pozulması nəticəsində "Hyundai" və "BYD" markalı 2 nəqliyyat vasitəsi toqquşub.
Zərbənin təsirindən "Hyundai" yolun hərəkət hissəsindən çıxaraq səkiyə çıxıb.
Xoşbəxtlikdən həmin vaxt səkidə piyada olmayıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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