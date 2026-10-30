https://news.day.az/azerinews/1870927.html Bakı–Tbilisi–Bakı marşrutu üzrə gündəlik reyslərin sayı 4-ə çatdırılır - VİDEO Noyabrın 1-dən Bakı-Tbilisi-Bakı marşrutu üzrə gündəlik qatar reyslərinin sayı 2-dən 4-ə çatdırılacaq. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) məlumat yayıb. Bildirilib ki, əlavə reyslərin təşkili ilə marşrut üzrə qatarların hərəkət cədvəli də yenilənəcək.
Bakı–Tbilisi–Bakı marşrutu üzrə gündəlik reyslərin sayı 4-ə çatdırılır - VİDEO
Noyabrın 1-dən Bakı-Tbilisi-Bakı marşrutu üzrə gündəlik qatar reyslərinin sayı 2-dən 4-ə çatdırılacaq.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) məlumat yayıb.
Bildirilib ki, əlavə reyslərin təşkili ilə marşrut üzrə qatarların hərəkət cədvəli də yenilənəcək.
Qeyd edək ki, Bakı-Tbilisi-Bakı marşrutu üzrə sərnişin qatarlarının fəaliyyəti altıillik fasilədən sonra 2026-cı il mayın 26-da bərpa olunub. Bu istiqamətdə sərnişindaşımalar 2020-ci ilin martında COVID-19 pandemiyası ilə əlaqədar dayandırılmışdı.
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