Gecə 6 saatdan az yatanları ciddi sağlamlıq riskləri gözləyir
Mütəxəssislər bildirirlər ki, müntəzəm olaraq gecə 6 saatdan az yatmaq ürək-damar sistemi, beyin fəaliyyəti və immunitetə mənfi təsir göstərir.
Day.Az xəbər verir ki, rusiyalı nevroloq Anna Suşanın sözlərinə görə, yetkin insanlar gün ərzində 7-9 saat yatmalıdır. Xroniki yuxu çatışmazlığı hipertoniya, infarkt və insult riskini artıra bilər.
Yuxusuzluq hormonal balansı da poza, aclıq hissini gücləndirə və insanın yüksək kalorili qidalara meylini artıra bilər. Nəticədə artıq çəki və II tip diabet riski yüksəlir. Bundan əlavə, yuxu çatışmazlığı depressiya, təşviş pozuntuları və immun sisteminin zəifləməsi ilə əlaqələndirilir.
Mütəxəssislər sağlamlığı qorumaq üçün yuxu rejiminə əməl etməyi və gecə 7-9 saat yatmağı tövsiyə edirlər. Davamlı yuxu çatışmazlığı orqanizmin normal fəaliyyətini poza və uzunmüddətli sağlamlıq problemlərinə zəmin yarada bilər.
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