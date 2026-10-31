https://news.day.az/azerinews/1870933.html İdman zallarında ən çox mikrob toplanan yerlər açıqlanıb Mütəxəssislər idman zallarında bakteriya və göbələklərin daha çox toplandığı yerləri açıqlayıblar. Bunlara idman döşəkləri, duş kabinələrinin döşəmələri, su kranlarının tutacaqları və trenajorların səthləri daxildir.

İdman zallarında ən çox mikrob toplanan yerlər açıqlanıb

Azərbaycanca, 31 октября 2026 01:38 (UTC +04:00) 191
İdman zallarında ən çox mikrob toplanan yerlər açıqlanıb

Mütəxəssislər idman zallarında bakteriya və göbələklərin daha çox toplandığı yerləri açıqlayıblar. Bunlara idman döşəkləri, duş kabinələrinin döşəmələri, su kranlarının tutacaqları və trenajorların səthləri daxildir.

Day.Az xəbər verir ki, xüsusilə ümumi istifadə olunan döşəklərdə qızılı stafilokokk kimi bakteriyalar infeksiya riski yarada bilər.

İdman çantaları, buxar otaqları və saunalar da mikrobların çoxalması üçün əlverişli mühit hesab olunur. Tərli geyimlərin çantada uzun müddət saxlanılması göbələk və dəri infeksiyalarına səbəb ola bilər.

Yoluxma riskini azaltmaq üçün trenajorları istifadədən əvvəl və sonra dezinfeksiya etmək, duşda rezin başmaq geyinmək, şəxsi dəsmal və idman döşəyindən istifadə etmək tövsiyə olunur. Məşqdən sonra tərli geyimləri dərhal dəyişmək və idman çantasını mütəmadi təmizləmək də vacibdir.

Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#SAĞLAMLIQ
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

Лейла Алиева и Алена Алиева приняли участие в официальном открытии Art Weekend - ФОТО 02:51 (UTC+04), Официальная хроника 160
Перечислены способы продлить жизнь ноутбуку 02:14 (UTC+04), Наука и технологии 287
В Польше обострился конфликт вокруг Конституционного трибунала - ВИДЕО 01:17 (UTC+04), В мире 444
Азербайджанские борцы завоевали семь медалей в Эстонии - ФОТО 00:48 (UTC+04), Спорт 352
В Товузе автомобиль упал в водный канал, есть пострадавшие - ФОТО 00:35 (UTC+04), Общество 407
В Баку восстановлено движение после ДТП с грузовиком - ОБНОВЛЕНО 00:27 (UTC+04), Общество 546
Хроника Победы (31.10.2020): Президент Ильхам Алиев дал интервью немецкому телеканалу ARD - ВИДЕО 00:05 (UTC+04), Официальная хроника 466
Хроника Победы (31.10.2020): Агрессор несет большие потери - ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 560
США продадут Украине ракеты на миллиарды долларов 30 октября 23:46 (UTC+04), В мире 556
В Совбезе ООН возникли разногласия 30 октября 23:33 (UTC+04), В мире 573
Назначен новый замминистра финансов Азербайджана 30 октября 23:15 (UTC+04), Экономика 606
Torpaq sürüşməsi fəsadlara yol açdı - VİDEO 30 октября 23:02 (UTC+04), Azərbaycanca 561
Азербайджан и Грузия: стратегический союз, основанный на взаимных интересах - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 30 октября 23:00 (UTC+04), Политика 9 290
Провокация иранских агентов у посольства Азербайджана в Лондоне - ФОТО - ВИДЕО 30 октября 22:45 (UTC+04), Политика 1 014
На G20 разгорелся скандал 30 октября 22:33 (UTC+04), В мире 722
Дашнаки держат мировое сообщество за дураков 30 октября 22:00 (UTC+04), Политика 5 511
Азербайджанский дзюдоист завоевал золото на чемпионате Европы 30 октября 21:50 (UTC+04), Спорт 507
Китай испытает многоразовый космический аппарат 30 октября 21:46 (UTC+04), В мире 632
Власти Германии объяснили плохую подготовку к зиме 30 октября 21:32 (UTC+04), В мире 653
ОАЭ остановили утечку нефти из аварийного танкера 30 октября 21:16 (UTC+04), В мире 707
Баскетболист “Сабаха” стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов 30 октября 21:00 (UTC+04), Спорт 477
Дом в Калифорнии едва не сгорел из-за взорвавшегося пауэрбанка - ВИДЕО 30 октября 20:38 (UTC+04), В мире 726
Азербайджан подвел итоги участия в Глобальном инновационном индексе 2026 - ФОТО 30 октября 20:19 (UTC+04), Экономика 694
Международная выставка в Баку объединила авторов из 10 стран - ФОТО 30 октября 20:00 (UTC+04), Культура 674
Президент Ильхам Алиев посмотрел финальный матч FIFA U-15 World Cup and Festival, принял участие в церемонии награждения - ФОТО - ВИДЕО 30 октября 19:56 (UTC+04), Официальная хроника 7 837
В Баку состоялась церемония награждения победителей чемпионата мира FIFA U-15 30 октября 19:50 (UTC+04), Спорт 547
Названы причины медленной зарядки смартфона 30 октября 19:42 (UTC+04), Наука и технологии 564
Литературная память Шамахы: Усыпальница брата Насими Шаххандана - ФОТО - ВИДЕО 30 октября 19:29 (UTC+04), Общество 626
Azərbaycanda istilik mövsumu bəzi yerlərdə 15 gün tez başlayacaq - Rəsmi 30 октября 19:22 (UTC+04), Azərbaycanca 795
Испания стала чемпионом мира FIFA U-15 в Баку, разгромив Чехию в финале - ФОТО 30 октября 19:16 (UTC+04), Спорт 4 839
Ученые нарушили фундаментальное правило физики 30 октября 19:09 (UTC+04), Это интересно 622
Хидаят Гейдаров завоевал "бронзу" Большого шлема в Абу-Даби 30 октября 19:00 (UTC+04), Спорт 594
СМИ узнали о переброске сил США на Ближний Восток 30 октября 18:52 (UTC+04), В мире 858
В Баку состоялась церемония закрытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15 - ФОТО 30 октября 18:45 (UTC+04), Спорт 7 075
В Баку состоится праздничное шоу «Новогодний карнавал с Дедом Морозом» - ВИДЕО 30 октября 18:36 (UTC+04), Культура 650
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в традиционном благотворительном Осеннем фестивале – «Праздник урожая» в Школе АДА - ФОТО 30 октября 18:24 (UTC+04), Официальная хроника 8 879
Azərbaycançılıq məfkurəsi milli birliyimizin mənəvi-siyasi dayağıdır – Şərh 30 октября 18:16 (UTC+04), Azərbaycanca 800
Армянская оппозиция вновь пытается сорвать путь к миру 30 октября 18:15 (UTC+04), Политика 6 871
Evdə hazırlanan məhsulları satmağın CƏRİMƏSİ VARMI? - Hüquqi İZAH 30 октября 18:04 (UTC+04), Azərbaycanca 835
"Кяпаз" побил рекорд посещаемости Кубка Азербайджана 30 октября 18:00 (UTC+04), Спорт 568
Поезда Баку-Тбилиси-Баку будут ходить чаще - ВИДЕО 30 октября 17:49 (UTC+04), Общество 1 304
Кандидатуры на должность омбудсмена направлены в Милли Меджлис - ФОТО 30 октября 17:42 (UTC+04), Политика 872
Рамиз Мехтиев исключен из состава членов НАНА 30 октября 17:38 (UTC+04), Политика 853
Объявлена дата избрания нового омбудсмена в Азербайджане 30 октября 17:36 (UTC+04), Политика 856
Пассажиропоток в бакинском метро сократился на треть 30 октября 17:34 (UTC+04), Общество 1 060
Вулкан на Филиппинах выбросил огромное облако пепла - ВИДЕО 30 октября 17:30 (UTC+04), В мире 838
Избраны председатель и зампредседателя Ревизионной комиссии ПЕА 30 октября 17:27 (UTC+04), Политика 840
Кто такой современный художник? - разговор в Баку - ФОТО 30 октября 17:17 (UTC+04), Культура 576
Азербайджанский борец вышел в финал ЧМ по борьбе 30 октября 17:09 (UTC+04), Спорт 576
Названа замедляющая интернет настройка в Windows 30 октября 17:00 (UTC+04), Наука и технологии 555
Азербайджан и Либерия обсудили сотрудничество в сфере медиа - ФОТО 30 октября 16:48 (UTC+04), Общество 583
Билеты на матч "Сабах" - "Трабзонспор" в ЛЧ ФИБА поступили в продажу 30 октября 16:43 (UTC+04), Спорт 516
Что стоит помнить в Анкаре: Президента Ильхама Алиева благодарили на саммите ОТГ даже в его отсутствие 30 октября 16:38 (UTC+04), Политика 5 504
В Карабахе пополняют популяцию диких животных и птиц 30 октября 16:36 (UTC+04), Общество 541
КСИР заявил об уничтожении разведывательного морского дрона США - ВИДЕО 30 октября 16:33 (UTC+04), В мире 836
Армения должна предпринять необходимые для мира шаги - Джейхун Байрамов 30 октября 16:26 (UTC+04), Политика 832
Президент Ильхам Алиев наградил группу лиц за заслуги в развитии сельского хозяйства 30 октября 16:23 (UTC+04), Официальная хроника 5 642
Возбуждено уголовное дело в связи с жестоким обращением с ребенком в детском саду в Баку 30 октября 16:14 (UTC+04), Общество 607
Польша предложила США 4 места для размещения военной базы 30 октября 16:10 (UTC+04), В мире 806
Dövlət Dəniz Akademiyasının idarəçiliyi ona həvalə edildi 30 октября 16:08 (UTC+04), Azərbaycanca 809
В Баку Hyundai врезался в BYD и вылетел на тротуар - ВИДЕО 30 октября 16:04 (UTC+04), Общество 626
В столкнувшихся в Испании поездах погибли представители почти 30 стран 30 октября 16:00 (UTC+04), В мире 850
Из-за этого Европа потеряла более 100 миллиардов евро 30 октября 15:57 (UTC+04), В мире 862
Президент Узбекистана поблагодарил Президента Ильхама Алиева за укрепление связей тюркских государств 30 октября 15:53 (UTC+04), Политика 6 723
США снова отложили начало регистрации на Green Card 30 октября 15:45 (UTC+04), В мире 953
Qaxda silsilə oğurluqlar edən şəxs saxlanıldı 30 октября 15:42 (UTC+04), Azərbaycanca 780
В Индии рухнул вертолет с паломниками - ВИДЕО 30 октября 15:41 (UTC+04), В мире 851
США продолжат поддержку людей с аутизмом в Азербайджане - ФОТО 30 октября 15:37 (UTC+04), Общество 557
В Азербайджане будут штрафовать за выдачу себя за судебного эксперта 30 октября 15:33 (UTC+04), Общество 522
Kartdan karta köçürmələrin limiti artır? - Ekspert AÇIQLADI 30 октября 15:29 (UTC+04), Azərbaycanca 833
Nippon Steel нацелена на укрепление сотрудничества с Азербайджаном 30 октября 15:25 (UTC+04), Экономика 1 016
Вниманию водителей! - За это вам грозит штраф 30 октября 15:19 (UTC+04), Общество 736
В Баку открылась выставка "Страна ковров" - ФОТО 30 октября 15:15 (UTC+04), Культура 558
ЦБ Азербайджана и Узбекистана обсудили вопросы управления рисками 30 октября 15:06 (UTC+04), Экономика 808
Южная Корея отозвала восемь дипломатов из Украины 30 октября 15:00 (UTC+04), В мире 878
США могут снять санкции с российского фонда 30 октября 14:54 (UTC+04), В мире 839
Сборная Азербайджана провела свой последний матч на чемпионате мира - ФОТО 30 октября 14:54 (UTC+04), Спорт 585
В Азербайджане увеличат штрафы за нарушение этого закона 30 октября 14:49 (UTC+04), Общество 2 029
В России сгорел новейший истребитель 30 октября 14:47 (UTC+04), В мире 892
Уборка без лишних хлопот: как современные технологии меняют привычный ход ведения домашнего быта - ФОТО 30 октября 14:45 (UTC+04), Общество 1 325
Арестованы лица, пытавшиеся поджечь школу 30 октября 14:42 (UTC+04), Общество 753
Международная повестка Президента Азербайджана: саммиты, встречи, проекты 30 октября 14:40 (UTC+04), Политика 8 114
Хидаят Гейдаров стартовал с победы на турнире Большого шлема 30 октября 14:34 (UTC+04), Спорт 515
В Азербайджане увеличат штрафы за плохой интернет 30 октября 14:31 (UTC+04), Общество 639
На освобожденных территориях Азербайджана установили 11 гидрологических станций 30 октября 14:26 (UTC+04), Общество 526
В Азербайджане будут штрафовать за увольнение информаторов о коррупции 30 октября 14:23 (UTC+04), Общество 572
SOCAR открыла 100-ю автозаправочную станцию в Румынии - ФОТО 30 октября 14:19 (UTC+04), Экономика 867
Камеры будут фиксировать водителей с телефонами в руках 30 октября 14:16 (UTC+04), Общество 573
Сколько будут платить адвокатам за бесплатную помощь? 30 октября 14:08 (UTC+04), Общество 540
Стало известно, когда возобновят движение поездов Баку - Балакен 30 октября 13:57 (UTC+04), Общество 572
На освобожденных территориях Азербайджана восстанавливают деятельность заповедников 30 октября 13:48 (UTC+04), Общество 514
Али Асадов утвердил штатную численность и зарплаты трех учреждений Минсельхоза 30 октября 13:41 (UTC+04), Экономика 873
В Азербайджане изъяли наркотики на 246 млн манатов 30 октября 13:38 (UTC+04), Общество 541
В Азербайджане будет принят новый закон "О бесплатной юридической помощи" 30 октября 13:36 (UTC+04), Общество 553
В Джебраиле будет создан Международный центр лесного обучения 30 октября 13:25 (UTC+04), Общество 523
Сахиба Гафарова сделала замечание депутату 30 октября 13:12 (UTC+04), Политика 1 068
Книги профессора Фариды Сафиевой включены в каталог Библиотеки Конгресса США - ФОТО 30 октября 13:10 (UTC+04), Культура 568
Почему Анкаре нужен Азербайджан 30 октября 13:07 (UTC+04), Политика 6 967
Вернется ли Месси в родной клуб в 2027 году? 30 октября 12:54 (UTC+04), Спорт 582
Аграрный сектор Азербайджана вступил в новый этап развития - Лятиф Гасымов 30 октября 12:51 (UTC+04), Экономика 844
Стало известно, где будет похоронен Заур Рзаев 30 октября 12:45 (UTC+04), Культура 678
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 30 октября 12:38 (UTC+04), Общество 611
Эти лица смогут получить бесплатную юридическую помощь 30 октября 12:33 (UTC+04), Общество 578
В Агдаме проходит заседание Рабочей группы по экологическим вопросам - ФОТО 30 октября 12:31 (UTC+04), Общество 493
Азербайджан продемонстрировал последовательность своей политики 30 октября 12:29 (UTC+04), Политика 892
Шесть дзюдоистов Азербайджана стартуют на чемпионате Европы в Неаполе 30 октября 12:25 (UTC+04), Спорт 553
Ученый или Менеджер, вот в чем вопрос? - РАЗМЫШЛЕНИЯ АСАФА ГАДЖИЕВА 30 октября 12:20 (UTC+04), Общество 6 900
Зарплату можно будет получать через любой банк 30 октября 12:17 (UTC+04), Общество 1 082
В Сигнахи состоялось 11-е заседание межправкомиссии Азербайджана и Грузии - ФОТО 30 октября 12:13 (UTC+04), Экономика 948
Раскрыты перспективы изменения цен на нефть Brent 30 октября 12:06 (UTC+04), Экономика 941
Организация, которую построил Ильхам Алиев: хроники ОТГ от Нахчывана до Габалы 30 октября 12:05 (UTC+04), Политика 13 432
В Баку закрыли отель - ВИДЕО 30 октября 12:01 (UTC+04), Общество 946
ЦБА усилит контроль за финансовыми институтами 30 октября 11:58 (UTC+04), Экономика 916
Эти лица будут освобождены от призыва на военную службу 30 октября 11:51 (UTC+04), Общество 6 233
В Азербайджане расширяется применение современных систем орошения 30 октября 11:49 (UTC+04), Экономика 907
Ağstafa-Qardabani istiqamətində yeni sərhəd-keçid məntəqəsi yaradılacaq 30 октября 11:50 (UTC+04), Azərbaycanca 886
Azərbaycanda yeni qurum yaradılır: Nə işə baxacaq? 30 октября 11:36 (UTC+04), Azərbaycanca 999
Развитие связей с Грузией входит в число внешнеполитических приоритетов Азербайджана - Али Асадов 30 октября 11:32 (UTC+04), Политика 931
Чехия и Испания разыграют титул чемпиона мира U15 в Баку 30 октября 11:25 (UTC+04), Спорт 653
Проходит очередное пленарное заседание Милли Меджлиса 30 октября 11:23 (UTC+04), Общество 532
На ж/д линии Ени Сураханы - Говсан планируется строительство или восстановление 4 станций 30 октября 11:20 (UTC+04), Общество 636
В Азербайджане водитель автобуса попался на наркотиках 30 октября 11:19 (UTC+04), Общество 601
24 manata çörək - Qiymət nə üçün yüksəkdir? - VİDEO 30 октября 11:15 (UTC+04), Azərbaycanca 1 013
Азербайджан является крупнейшим инвестором в экономику Грузии - Али Асадов 30 октября 11:12 (UTC+04), Экономика 974
Novo Азербайджан начинает сотрудничество с ведущими клиниками страны в области лечения ожирения 30 октября 11:10 (UTC+04), Медицина 1 106
В Баку построят 5 новых железнодорожных станций 30 октября 11:00 (UTC+04), Общество 6 894
Иран пригрозил ударом по подводным интернет-кабелям - ВИДЕО 30 октября 10:57 (UTC+04), В мире 1 022
Обнародован прогноз дефицита нефти на мировом рынке 30 октября 10:55 (UTC+04), Экономика 956
Раскрыт объем производства сельхозпродукции в Азербайджане с начала года 30 октября 10:50 (UTC+04), Экономика 972
Əli Əsədov İrakli Kobaxidze ilə görüşdü 30 октября 10:36 (UTC+04), Azərbaycanca 923
Хидаят Гейдаров вступает в борьбу на Большом шлеме в Абу-Даби 30 октября 10:34 (UTC+04), Спорт 559
Началась разработка проекта восстановления ж/д линии Ени Сураханы - Говсан 30 октября 10:32 (UTC+04), Общество 562
В Баку изменятся остановки 4 автобуcов 30 октября 10:30 (UTC+04), Общество 2 311
Выборы в Израиле - Нетаньяху не хватило 8 мандатов 30 октября 10:26 (UTC+04), В мире 1 100
КНДР совершенствует армию по приказу Ким Чен Ына 30 октября 10:22 (UTC+04), В мире 949
Удивительные пейзажи Мератуса - ВИДЕО 30 октября 10:19 (UTC+04), В мире 1 005
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 30 октября 10:15 (UTC+04), Туризм
PASHA Bank представляет новый кредитный продукт POS Kredit для предпринимателей 30 октября 10:13 (UTC+04), Экономика 946
Хуситы объявили о масштабной военной операции против Саудовской Аравии 30 октября 10:04 (UTC+04), В мире 1 039
Азербайджанская нефть изменилась в цене 30 октября 09:54 (UTC+04), Экономика 987
Названы кандидаты на должность омбудсмена Азербайджана 30 октября 09:51 (UTC+04), Общество 6 595
Azərbaycanın bu ərazisinə qar yağdı 30 октября 09:50 (UTC+04), Azərbaycanca 925
Время тафгаев: традиции мордобоя в парламенте Армении - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 30 октября 09:45 (UTC+04), Политика 6 657
Серия взрывов у берегов Ирана 30 октября 09:40 (UTC+04), В мире 3 730
Песков сказал, чего хочет Россия от Украины 30 октября 09:36 (UTC+04), В мире 1 087
Li Auto выпустила обновленный электрокар 30 октября 09:35 (UTC+04), Автоновости 546
В Binance раскрыли возможную причину взлома криптобиржи 30 октября 09:33 (UTC+04), Наука и технологии 565
В Хачмазе в рамках проекта "Диалог об искусстве" состоялась встреча с Эльчиным Гашимовым - ФОТО 30 октября 09:23 (UTC+04), Культура 634
Раскрыто название нового стадиона "Милана" и "Интера" 30 октября 09:13 (UTC+04), Спорт 600
Официальные курсы валют в Азербайджане 30 октября 09:05 (UTC+04), Экономика
В двух районах Баку не будет света 30 октября 08:55 (UTC+04), Общество 686
Вэнс собирается разобраться в вопросе НЛО 30 октября 08:41 (UTC+04), В мире 1 034
​​Хакеры взломали крупнейшую криптобиржу Binance 30 октября 08:38 (UTC+04), Наука и технологии 613
ЕБРР нацелился на новые инфраструктурные проекты в Азербайджане - Теа Меликадзе - ИНТЕРВЬЮ 30 октября 08:35 (UTC+04), Экономика 8 522
В США столкнулись два вертолета, есть погибшие 30 октября 08:31 (UTC+04), В мире 1 319
В Нидерландах роботы строят дома - ВИДЕО 30 октября 08:27 (UTC+04), Наука и технологии 693
Очередная группа бывших вынужденных переселенцев вернулась в Карабах - ОБНОВЛЕНО - ФОТО 30 октября 08:15 (UTC+04), Общество 595
Блок Нетаньяху сохраняет лидерство по итогам парламентских выборов в Израиле 30 октября 08:10 (UTC+04), В мире 1 050
Азербайджанство - уникальная концепция, которая объединяет - АКТУАЛЬНО от Лейлы Таривердиевой 30 октября 08:00 (UTC+04), Политика 8 705
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 30 октября 07:31 (UTC+04), Общество
В двух районах Баку не будет газа 30 октября 06:26 (UTC+04), Общество 721
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 30 октября 05:15 (UTC+04), Общество
Ученые обнаружили «биомаркеры долголетия» в крови 30 октября 04:24 (UTC+04), Медицина 657
Одно нажатие может лишить вас важных данных 30 октября 03:30 (UTC+04), Наука и технологии 759
В Лондоне появился свой Бэтмен - ВИДЕО 30 октября 02:19 (UTC+04), В мире 1 359
Гороскоп на 30 октября - Новые возможности и вызовы! 30 октября 01:20 (UTC+04), Это интересно 933
От мультфильмов до живописи: Ичеришехер открыл мир Назима Мамедова - ФОТО 30 октября 00:55 (UTC+04), Культура 751
Дешам может сменить Спаллетти на посту главного тренера "Ювентуса" 30 октября 00:48 (UTC+04), Спорт 696
Бессмертные строки Медины Гюльгюн вновь ожили на сцене: вечер к 100-летию поэтессы - ФОТО 30 октября 00:33 (UTC+04), Культура 704
В Сумгайыте загорелся Nissan - ВИДЕО 30 октября 00:17 (UTC+04), Общество 754
Хроника Победы (30.10.2020): Азербайджанская армия наносит точные удары по противнику - ФОТО - ВИДЕО 30 октября 00:01 (UTC+04), Политика 1 491
Победителей не будет - Путин о возможной войне России с Европой 29 октября 23:51 (UTC+04), В мире 1 524
Участники VII Всемирного форума по межкультурному диалогу посетили Шушу и Агдам - ФОТО 29 октября 23:48 (UTC+04), Культура 759
Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в презентации спектакля «Чайка» - ФОТО 29 октября 23:27 (UTC+04), Официальная хроника 14 210
Джейхун Байрамов проявил галантность на саммите в Анкаре - ВИДЕО 29 октября 23:22 (UTC+04), Политика 1 600
Азербайджан призвал ООН активизировать усилия по установлению судеб пропавших без вести 29 октября 23:20 (UTC+04), Политика 1 458
Кенуль Алиева вошла в историю азербайджанского дзюдо 29 октября 23:18 (UTC+04), Спорт 742
Xətai və Suraxanıda qaz olmayacaq 29 октября 23:06 (UTC+04), Azərbaycanca 1 409
К 85-летию Огтая Бабазаде состоялась презентация книги Нигяр Ахундовой "Мастер документального кино" - ФОТО 29 октября 23:05 (UTC+04), Культура 710
Трамп позвонил Эрдогану 29 октября 23:02 (UTC+04), В мире 1 465
Еще одну тиктокершу наказали за неэтичное поведение 29 октября 22:53 (UTC+04), Общество 944
Министерство культуры выразило соболезнования в связи с кончиной Народного артиста Заура Рзаева 29 октября 22:41 (UTC+04), Культура 732
Горькая правда для армянских реваншистов 29 октября 22:30 (UTC+04), Политика 8 246
Число погибших в результате столкновения поездов в Испании выросло 29 октября 22:17 (UTC+04), В мире 1 547
Ceyhun Bayramovdan diqqətəlayiq jest - VİDEO 29 октября 22:15 (UTC+04), Azərbaycanca 1 493
Япония призывает граждан подготовиться к стихийным бедствиям 29 октября 22:04 (UTC+04), В мире 1 621
Албания выдала Азербайджану разыскиваемого преступника 29 октября 21:55 (UTC+04), Общество 776
Лейла Алиева и Алена Алиева приняли участие в открытии выставки ENQRAM в Музее живописи Азербайджана - ФОТО 29 октября 21:44 (UTC+04), Официальная хроника 9 197
От геополитического поражения Еревана до парламентского мордобоя - ОБЗОР от Эльчина Алыоглу 29 октября 21:30 (UTC+04), Политика 6 828
Элисо Болквадзе высоко оценила международную деятельность азербайджанского театра - ФОТО 29 октября 21:25 (UTC+04), Культура 782
Uşaqlarda aşkarlanan rotavirus nədir? 29 октября 21:14 (UTC+04), Azərbaycanca 1 557
В Вашингтоне прошло мероприятие «Глобальные мосты — откройте для себя Азербайджан» - ФОТО 29 октября 21:13 (UTC+04), Политика 1 609
Гран-при Катара и Абу-Даби Формулы-1 могут отменить 29 октября 21:08 (UTC+04), Спорт 793
В Азербайджанском национальном музее ковра проходит II международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы азербайджанского оружиеведения» - ФОТО 29 октября 20:59 (UTC+04), Культура 1 022
Заслуженная артистка Адиля Алиева награждена платиновой медалью в Париже - ФОТО 29 октября 20:47 (UTC+04), Культура 884
В школе Джейранбатана ученики заразились ротавирусом - ОБНОВЛЕНО 29 октября 20:30 (UTC+04), Общество 1 419
Мирза Гадим Иревани - новые страницы художественного наследия - ФОТО 29 октября 20:26 (UTC+04), Культура 835
Палестинская дипломатия: что важно для Баку и Анкары - АКТУАЛЬНО от Фарида Бахшалиева 29 октября 19:55 (UTC+04), Политика 8 526
Азербайджанские лучницы завоевали "золото" Кубка Азии 29 октября 19:48 (UTC+04), Спорт 767
Иран не ответил на письмо Вэнса - СМИ 29 октября 19:29 (UTC+04), В мире 1 651
Еще новости