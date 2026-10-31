https://news.day.az/azerinews/1870990.html Binanın ehtiyat çıxışılarını bağlayıb obyektə çevirirlər? - VİDEO Masazırda yerləşən "Qurtuluş 93" Mənzil-İstismar Kooperativinin ərazisindəki 6 mərtəbəli binanın zirzəmisində qanunsuz söküntü və tikinti işləri aparıldığı iddia edilir. Day.Az xəbər verir ki, ərazidə çalışan işçilərin sözlərinə görə, yaşayış kompleksinin zirzəmilərində bu cür işlərin aparılması nə ilk, nə də sonuncu haldır.
Binanın ehtiyat çıxışılarını bağlayıb obyektə çevirirlər? - VİDEO
Masazırda yerləşən "Qurtuluş 93" Mənzil-İstismar Kooperativinin ərazisindəki 6 mərtəbəli binanın zirzəmisində qanunsuz söküntü və tikinti işləri aparıldığı iddia edilir.
Day.Az xəbər verir ki, ərazidə çalışan işçilərin sözlərinə görə, yaşayış kompleksinin zirzəmilərində bu cür işlərin aparılması nə ilk, nə də sonuncu haldır.
Sakinlər isə qeyd edib ki, yaşayış kompleksi satışa çıxarılarkən binanın zirzəmi hissəsi ehtiyat çıxışı kimi nəzərdə tutulub.
Lakin onların iddiasına görə, sonradan zirzəminin bütün çıxışları bağlanıb və obyektə çevrilməsi üçün işlərə başlanıb.
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